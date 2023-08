Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 476 000 $ aux Grands Feux Loto-Québec

QUÉBEC, le 1er août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 476 000 $ aux Grands Feux Loto-Québec, qui se déroulent à Québec et Lévis jusqu'au 24 août.

Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cette année, lors des huit représentations des feux, des spectacles musicaux mettant en vedette des artistes locaux auront lieu sur les principaux sites d'observation accessibles au public, c'est-à-dire la place des Canotiers et le quai 22, à Québec, et le quai Paquet, à Lévis. Une animation familiale est également prévue. Comme les feux peuvent être admirés de Québec, de Lévis et de l'ouest de l'Île d'Orléans, il s'agit de l'un des rares événements accessibles simultanément à partir de plusieurs endroits sur le territoire de la région métropolitaine de Québec.

« Notre gouvernement est très fier de soutenir financièrement les Grands Feux Loto-Québec, un événement phare des festivités estivales dans la région de la Capitale-Nationale. La programmation ambitieuse de cette année, qui a de quoi séduire tous les publics, promet des soirées hautes en couleur. Je souhaite d'agréables spectacles à tous ceux et toutes celles qui se rendront sur les scènes de Québec et Lévis et j'invite tous les citoyens et visiteurs de passage à garder un œil sur le ciel nocturne tout au long du mois d'août. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les Grands Feux Loto-Québec sont un rendez-vous rempli de magie qui contribue au dynamisme de l'économie et de l'offre touristique du Québec. Ils participent à sa notoriété en tant que destination touristique de choix. J'invite la population et les festivaliers à assister en grand nombre aux différents spectacles pyromusicaux d'envergure internationale qui égaieront le ciel de Québec et de Lévis. En famille ou entre amis, voici l'occasion de passer des moments inoubliables. Aux visiteurs, je leur souhaite de passer un bon séjour parmi nous et de profiter des attraits touristiques qui leur sont proposés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde un montant 300 000 $ qui provient du Programme d'appui aux actions régionales.

Le ministère du Tourisme octroie à l'événement une somme de 176 000 $ grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

