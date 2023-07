Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 34 000 $ au Festival des vins de Saguenay

QUÉBEC, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 34 000 $ au Festival des vins de Saguenay, qui a lieu à Chicoutimi jusqu'au 15 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival des vins de Saguenay accueille cette année plus de 50 exposants et vignerons au cœur du centre-ville de Chicoutimi. Il fait partie des plus grands rassemblements d'Amérique du Nord organisés autour du vin en plein air, avec plus de 500 produits à découvrir.

Citations :

« En accueillant chaque année des milliers de visiteurs des quatre coins du monde, cet événement contribue à la reconnaissance du talent de nos entrepreneurs. Je suis heureuse que le gouvernement s'associe au succès du Festival des vins de Saguenay, qui permet à nos vignerons de mettre en lumière leur savoir-faire. Au-delà des retombées touristiques et économiques pour la région, c'est une occasion privilégiée de rencontrer nos producteurs. Bonnes festivités! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival des vins de Saguenay fait partie des événements les plus attendus de la région. Il permet à nos entrepreneurs de présenter leurs produits, mais aussi de nouer de nouveaux partenariats d'affaires. Je salue le comité organisateur, qui a orchestré de main de maître ce rassemblement festif. Cela témoigne du professionnalisme de nos artisans. Je souhaite que les participants prolongent leur séjour au Saguenay-Lac-Saint-Jean et qu'ils s'émerveillent devant ses magnifiques paysages. »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

