Festivals et événements de la saison automnale 2025 - Plus de 175 000 $ sont accordés au festival Québec en toutes lettres

QUÉBEC, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 177 100 $ au festival Québec en toutes lettres, qui se déroule à Québec jusqu'au 26 octobre. Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent (incluant Les Basques) et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, ainsi que le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

C'est par le biais de spectacles, de rencontres et de manifestations in situ que le festival Québec en toutes lettres accroît l'accès aux arts littéraires et transmet la passion des lettres à ses visiteurs. Animé par l'objectif de transporter la littérature dans l'espace public, le festival stimule les échanges entre les artistes et la collectivité à travers une foule d'activités, et ce, dans divers lieux de diffusion culturelle de la ville de Québec comme la Maison de la littérature ou encore de nombreuses bibliothèques et librairies.

Citations

« Je me réjouis du soutien gouvernemental à Québec en toutes lettres, ce festival vibrant et ludique qui célèbre la littérature sous toutes ses formes. J'invite la population à assister à cet événement unique qui, avec sa programmation créative et diversifiée, promet de belles découvertes. Je remercie l'organisation pour son travail exceptionnel contribuant à faire découvrir les arts littéraires et pour le soutien qu'elle accorde aux nouvelles voix de la relève en littérature québécoise. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Quelle fierté pour le gouvernement de soutenir la tenue de Québec en toutes lettres, un événement littéraire qui favorise le rayonnement du Québec comme destination touristique et culturelle par excellence! Cet événement participe au développement économique et artistique de la région de la Capitale-Nationale. J'invite les participants à profiter de leur séjour dans la région pour découvrir les attraits et les activités qui la caractérisent. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Québec en toutes lettres met notre langue commune à l'honneur de façon originale et audacieuse. En faisant vibrer les mots au cœur de la ville, le festival transmet la passion de la littérature et fait rayonner la créativité francophone dans tout l'espace urbain. Bravo à l'équipe derrière l'organisation de cette magnifique célébration du français! »

Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre de la Langue française

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministère de la Culture et des Communications, accorde une aide de 89 080 $ au festival par le biais de son programme Soutien à la mission.

Le ministère de la Langue française accorde une aide de 49 020 $ pour l'installation du lave-auto littéraire dans le cadre de la 16 e édition du festival.

dans le cadre de la 16 édition du festival. Le ministère du Tourisme accorde 39 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe

