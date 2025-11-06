Planification pluriannuelle et plan d'immigration 2026 - Québec baisse ses seuils d'immigration

QUÉBEC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, M. Jean-François Roberge, a présenté les nouveaux seuils de réduction pour l'immigration permanente et temporaire pour les quatre prochaines années au Québec. Déposé ce matin à l'Assemblée nationale, le Plan d'immigration 2026-2029 vise l'admission d'environ 45 000 personnes résidentes permanentes annuellement. En matière d'immigration temporaire, le Québec vise dans les programmes sur lesquels il a un contrôle un maximum de 65 000 titulaires de permis pour le programme des travailleurs étrangers temporaires et de 110 000 titulaires de permis dans le programme des étudiants étrangers présents sur le territoire en 2029.

Cette décision s'inscrit dans la volonté du gouvernement de respecter la capacité d'accueil du Québec. Ceci aura pour effet de réduire la pression sur nos services publics, le logement, le français et les services d'intégration.

Le gouvernement du Québec accorde une attention particulière à la situation du français ainsi qu'à la vitalité économique de nos régions. Il entend donc favoriser l'admission permanente des personnes déjà sur place, principalement dans les régions, en plus de maintenir une part importante des personnes immigrantes connaissant le français. L'usage du français demeure la clé d'une pleine participation à la vie québécoise et d'une intégration réussie.

En parallèle, le gouvernement du Québec réitère ses demandes au gouvernement fédéral. Il est urgent pour lui de remplir ses engagements et de réduire à 200 000 le nombre de résidents non permanents au Québec. La réduction devra se concentrer principalement à Montréal et à Laval, dans les programmes de responsabilités fédérales exclusives. Cela implique notamment des mesures concrètes pour réduire les arrivées soutenues de demandeurs d'asile et une meilleure répartition de ceux-ci à travers le Canada.

Mesures complémentaires

Le gouvernement du Québec met également en place une série de mesures pour rétablir un équilibre entre les besoins socio-économiques du Québec et sa capacité à accueillir et à intégrer, en français, les personnes immigrantes qui s'y établissent.

Notamment, dans une perspective d'efficacité et de cohérence, le gouvernement du Québec annonce la fin du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) à compter du 19 novembre 2025. Le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) devient ainsi la seule voie de sélection des travailleurs qualifiés. Il s'agit d'un programme qui permet une meilleure sélection des nouveaux arrivants selon les besoins économiques du Québec, en favorisant les diplômés du Québec, tout en encourageant l'établissement durable des gens en région.

Le gouvernement prolonge aussi la suspension de la réception de nouvelles demandes de parrainage collectif des personnes réfugiées à l'étranger jusqu'au 31 décembre 2029 en vue de concentrer ses efforts dans l'accueil et l'intégration de personnes reconnues réfugiées déjà présentes sur son territoire et favoriser leur admission.

Également, le gouvernement prolonge jusqu'au 31 décembre 2026 la suspension de la réception de certaines demandes d'Évaluation de l'impact sur le marché du travail (EIMT), pour Montréal et Laval, dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). De plus, le règlement concernant l'ajout d'un critère sur la connaissance du français pour les travailleurs étrangers temporaires au renouvellement de leur demande après trois ans entrera officiellement en vigueur le 17 décembre 2025.

Citation :

« Comme gouvernement, nous avons la responsabilité de bien planifier l'immigration en fonction du contexte actuel. La croissance démesurée des résidents non permanents en quelques années, causée en majorité par le gouvernement fédéral, a des impacts réels sur nos services publics. On doit agir et utiliser les leviers dont nous disposons pour réduire les niveaux d'immigration et permettre une meilleure intégration, en français, des personnes immigrantes, particulièrement en région. C'est aussi ce que nous permet le nouveau PSTQ : agir de façon ciblée, en favorisant nos travailleurs en région et nos diplômés. Cette planification sur quatre ans permet de donner de la prévisibilité et de la stabilité dans nos programmes d'immigration. Il ne faut jamais oublier qu'immigrer au Québec, c'est un privilège et non un droit. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française et responsable de la Laïcité

Faits saillants :

Plan d'immigration du Québec pour 2026 : admission de 45 000 personnes résidentes permanentes dans les différentes catégories d'immigration permanente : immigration économique : 28 800 personnes, dont 28 275 travailleuses et travailleurs qualifiés, regroupement familial : 10 000 personnes, réfugiés et personnes en situation semblable : 5 750, autres immigrants : 450 personnes.

Nombre planifié de personnes résidentes temporaires admises en 2026 dans les programmes pour lesquels le consentement du Québec est requis : Programme des travailleurs étrangers temporaires : 40 400 à 55 700, Programme des étudiants étrangers : 44 500 à 68 500.

Fin du Programme de l'expérience québécoise le 19 novembre 2025 et des programmes pilotes d'immigration permanente le 1 er janvier 2026 : travailleurs de la transformation alimentaire, préposés aux bénéficiaires et intelligence artificielle, technologies de l'information et effets visuels.

janvier 2026 : travailleurs de la transformation alimentaire, préposés aux bénéficiaires et intelligence artificielle, technologies de l'information et effets visuels. Prolongation de la suspension de la réception des demandes présentées dans le cadre du Programme des personnes réfugiées à l'étranger (Parrainage collectif) jusqu'au 31 décembre 2029.

Prolongation de la suspension de la réception de certaines demandes d'EIMT à Montréal et à Laval jusqu'au 31 décembre 2026.

Exigence d'une connaissance du français de niveau 4, selon l'Échelle québécoise des niveaux de compétence en français, pour les personnes qui demandent un Certificat d'acceptation du Québec au PTET après avoir cumulé trois années de séjour pour travail au Québec.

