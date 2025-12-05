Programme de sélection des travailleurs qualifiés - Importante vague d'invitations dans le Programme de sélection des travailleurs qualifiés

QUÉBEC, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, est fier d'annoncer que plus de 1 870 invitations ont été envoyées à des candidats qui ont rempli une déclaration d'intérêt pour présenter leur candidature dans le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ). Il s'agit d'une étape importante qui confirme l'orientation prise par le gouvernement d'accepter près de 29 000 nouveaux arrivants économiques annuellement, et ce, pour les quatre prochaines années.

Au total, 1 870 invitations ont été envoyées à des personnes dont le profil correspond aux besoins du Québec. Plus précisément :

402 personnes ont été invitées, car elles détiennent un diplôme du Québec (volet 1) ;

657 personnes ont été invitées, car elles résident à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et exercent une profession dans le secteur manufacturier (volets 1 et 2) ;

799 personnes ont été invitées, car elles exercent une profession dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la petite enfance, de la construction et du génie (volets 2 et 3) ;

12 personnes ont été invitées spécifiquement dans le volet talent d'exception (volet 4).

Il s'agit du premier exercice d'invitations important depuis que le PSTQ est devenu l'unique voie de sélection des travailleurs qualifiés en novembre dernier. D'autres vagues d'invitations sont prévues dans les prochains mois afin de répondre aux besoins du marché du travail et des régions du Québec. Fidèles aux orientations retenues dans le cadre de la planification pluriannuelle de l'immigration, le gouvernement priorisera les personnes déjà installées au Québec, les diplômés du Québec, les immigrants installés en région et les personnes candidates qui exercent un emploi dans un secteur prioritaire.

Citation :

« Après la présentation de la planification de l'immigration, nous en sommes maintenant à l'étape de la mise en œuvre. Au cours des prochains jours et des prochains mois, des milliers de personnes recevront la bonne nouvelle d'être sélectionnées par le Québec. Il s'agit du plus important exercice d'invitations lancé par notre gouvernement depuis la création du Programme de sélection des travailleurs qualifiés. Tout en répondant aux besoins des régions et du milieu économique, le PSTQ nous permettra d'atteindre notre objectif de valoriser les diplômes québécois, de sélectionner des gens déjà intégrés au Québec, qui parlent français et exercent des professions dans des secteurs stratégiques. Cet exercice nous prouve que ce nouveau programme d'immigration permanente pour les travailleurs qualifiés permet de répondre de façon ciblée aux priorités du Québec. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Faits saillants :

Au total, 1 870 personnes réparties dans les quatre volets du PSTQ ont été invitées à présenter une demande de sélection permanente lors de ces exercices du 5 décembre 2025. Parmi ces invitations : 100 % des invitations représentent des personnes déjà au Québec pour les volets 1, 2 et 3, un peu plus de 71 % des invitations ont été envoyées à des personnes qui résident hors de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), près de la moitié des invitations ont été envoyées à des personnes détenant un diplôme du Québec, 96 % des personnes invitées ont une profession principale en déficit ou en léger déficit de main-d'œuvre au Québec, 86 % l'ont été à des personnes détenant une expérience de travail au Québec de 12 mois et plus ;

Les invitations se poursuivront en 2026 afin de répondre aux besoins du marché du travail et des régions du Québec.

Breffage technique virtuel :

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à un breffage technique du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration concernant le fonctionnement du Programme de sélection des travailleurs qualifiés et le système d'invitations.

Le breffage technique aura lieu sur Teams le lundi 8 décembre 2025 à 14 h 30 .

. Les journalistes qui souhaitent participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] , avant 11 h, le 8 décembre 2025.

Annexe :

Lien connexe :

SOURCE Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Sources : William Demers, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630, [email protected]