Festivals et événements de la saison automnale 2025 - Plus de 135 000 $ accordés au Salon du livre de l'Estrie

QUÉBEC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 138 000 $ au Salon du livre de l'Estrie, qui se déroule à Sherbrooke jusqu'au 19 octobre. Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse, M. Samuel Poulin, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Événement culturel majeur en Estrie, le Salon du livre crée une rencontre inoubliable entre tous types de professionnels du milieu et leur lectorat. C'est avec sa vision rassembleuse, accueillante et inspirante que le Salon invite le public à participer à ses nombreuses activités destinées aux petits et aux grands, comme des conférences, des ateliers d'écriture et même des quiz.

Citations

« J'invite chaleureusement le public à venir célébrer la littérature au Salon du livre de l'Estrie. Vibrant et dynamique, le Salon est une occasion de découvrir et d'échanger avec les auteurs d'ici qui jouent un rôle clé dans le maintien de la vivacité de notre littérature. Je remercie l'organisation de contribuer à forger notre patrimoine littéraire et de veiller à en promouvoir la richesse. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« C'est à travers son projet Virée scolaire que le Salon du livre de l'Estrie témoigne de l'importance du livre chez les jeunes. En offrant des rencontres d'auteurs dans les écoles ainsi que des journées scolaires au Salon, l'événement contribue à faciliter l'accès à la lecture pour la jeunesse et à transmettre la passion de la littérature à un vaste public. »

Samuel Poulin, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse

« Voir des investissements dans la culture en Estrie est toujours une grande fierté pour moi en tant que députée de la région. J'invite tout le monde à participer au Salon, en famille ou entre amis, et à venir découvrir ce qu'il y a de plus beau en Estrie! »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François, adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Salon 95 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat à la jeunesse participe à la tenue de cet événement grâce à une aide de 43 000 $ découlant du programme Lis-moi le Québec de l'Association québécoise des salons du livre, financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes de 12 à 29 ans.

