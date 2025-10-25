Festivals et événements de la saison automnale 2025 - Le gouvernement est fier de soutenir le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 25 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer à hauteur de 230 000 $ le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Ce soutien gouvernemental permet au festival de contribuer au rayonnement de notre culture jusqu'à l'international et à engendrer des retombées économiques importantes pour la région. Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du -Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles--de--la--Madeleine, Mme Amélie Dionne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Événement culturel phare qui se déroule jusqu'au 30 octobre à Rouyn-Noranda, le Festival est une occasion de découvrir plus de 100 productions provenant d'une trentaine de pays. À travers une foule d'activités diversifiées comme les Grandes Rencontres, le Ciné-muffin, le Brunch-conférence et On va aux vues, le Festival rassemble des publics de tous les horizons animés par la passion du septième art. En plus d'accueillir plusieurs invités de renom, le Festival offre l'occasion aux cinéastes de la relève de mettre en lumière leur création.

Citations

« Le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue fait rayonner la région et contribue notamment à son économie. En soutenant cet événement d'envergure, notre gouvernement réaffirme son engagement envers le dynamisme culturel et touristique de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci aux organisateurs qui, année après année, enrichissent la vie culturelle, inspirent la communauté et contribuent à sa vitalité économique. »

François Legault, premier ministre et ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue

« Je me réjouis de l'aide gouvernementale octroyée au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, un événement qui contribue grandement à la découverte et au rayonnement de notre culture sur la scène internationale. Prenant place dans divers lieux bien connus de la région, le Festival permet de profiter de nos nombreux joyaux de diffusion culturelle et d'honorer ces espaces essentiels. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Quelle fierté pour le gouvernement de soutenir la présentation du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, un événement cinématographique qui favorise le rayonnement du Québec comme destination touristique et culturelle par excellence! Ce festival participe au développement économique et culturel de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. J'invite les participants à profiter de leur séjour dans la région pour découvrir ses espaces et les activités qui l'animent. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas--Saint--Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles--de--la--Madeleine

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'organisme une aide de 161 000 $ par le biais de son programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 69 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques

Lien connexe

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Société de développement des entreprises culturelles

Facebook BlueSky LinkedIn YouTube Instagram

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse , Cabinet du ministre de la Culture et des, Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected] ; Justine Vézina, Attachée de presse,Cabinet de la ministre du Tourisme, et ministre responsable de la région du Bas- Saint- Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles- de- la- Madeleine, 418 554-0551, [email protected] ; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected] ; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme 418 643-5959, poste 73488, [email protected]