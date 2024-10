Festivals et événements de la saison automnale 2024 - Plus de 1 M$ au Festival du nouveau cinéma

QUÉBEC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 1 001 000 $ au Festival du nouveau cinéma qui se déroule à Montréal jusqu'au 20 octobre. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival du nouveau cinéma de Montréal présente des œuvres cinématographiques variées et audacieuses. Cette année encore, un nombre impressionnant de courts et de longs métrages de tous les horizons seront diffusés. En plus des projections, les festivalières et festivaliers ont notamment accès à des activités de découvertes, de rencontres et d'échanges. De plus, le volet professionnel est une occasion de développement d'affaires pour les membres de l'industrie cinématographique québécoise. Les rencontres pancanadiennes du cinéma étudiant sont également un moment privilégié pour les jeunes d'échanger et de créer des ponts avec l'industrie.

Citations

« Le Festival du nouveau cinéma célèbre le talent et la passion de cinéastes du Québec et de partout dans le monde. Par son programme diversifié et original, il permet la diffusion d'œuvres de qualité tout en fournissant l'occasion aux jeunes de découvrir le monde cinématographique. Je remercie l'organisation de ce rendez-vous incontournable pour tous les amoureux et amoureuses du 7e art. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les festivals et événements touristiques sont des traditions bien ancrées au Québec. Ils permettent à nos artistes et producteurs de faire valoir leur talent auprès du grand public. Je suis fière que le gouvernement s'associe au Festival du nouveau cinéma de Montréal, véritable tremplin pour nos artisans du cinéma. Cet événement contribue à renforcer l'attractivité de Montréal et du Québec tout en soutenant l'écosystème culturel et touristique, qui en bénéficie à travers les multiples collaborations et avantages qu'il génère. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival du nouveau cinéma est un événement d'envergure qui célèbre la diversité culturelle et cinématographique d'ici et d'ailleurs tout en présentant des œuvres de la relève et des grands noms de l'industrie. Il consolide la place stratégique de la métropole du Québec au sein de l'industrie cinématographique internationale. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'organisme une aide de 339 000 $ par le biais de son programme Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat à la jeunesse octroie au Festival du nouveau cinéma une somme de 300 000 $, dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024 pour l'année de transition 2024-2025.

Le ministère de la Culture et des Communications finance également le volet professionnel du Festival en appuyant l'accueil des participantes et participants internationaux grâce à une aide de 50 000 $ qui découle du Programme d'appui aux initiatives internationales, volet 2 Invitation.

Le ministère du Tourisme verse 192 000 $ à l'événement grâce au programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de l'événement en lui accordant une somme de 120 000 $ qui provient du Fonds signature métropole.

Lien connexe

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Société de développement des entreprises culturelles

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Secrétariat à la jeunesse

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère du Tourisme

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Facebook X LinkedIn

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Sources: Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 581 989-6037; Renseignements: Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 64-5959, poste 73488, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746