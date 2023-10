Festivals et événements de la saison automnale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 19 000 $ à La Balade Gourmande

QUÉBEC, le 30 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 19 000 $ à La Balade Gourmande, qui se déroule dans plusieurs municipalités de la région du Centre-du-Québec jusqu'au 8 octobre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La Balade Gourmande est une activité agrotouristique qui, depuis plus de 20 ans, met en valeur nos producteurs, nos transformateurs et nos artisans. En plus des différents circuits qu'ils pourront parcourir, les visiteurs auront l'occasion de s'arrêter au Marché de produits régionaux pour y faire de belles trouvailles.

Citations :

« Les festivals et les événements permettent à notre destination de se distinguer grâce à une offre événementielle de qualité. La Balade Gourmande donne la possibilité aux participants de rencontrer des producteurs et des transformateurs agroalimentaires et de déguster le fruit de leur travail. Les événements de ce type dynamisent notre industrie touristique et stimulent l'économie de nos régions. J'invite le public à y venir en grand nombre et à profiter de leur présence pour découvrir les attraits du Centre-du-Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La Balade Gourmande constitue une vitrine d'exception pour nos producteurs, nos transformateurs et nos artisans du Centre-du-Québec. C'est l'occasion par excellence d'aller à leur rencontre, de goûter le savoir-faire d'ici et de mieux comprendre le parcours des aliments, de la terre à la table. Choisir de manger local, c'est une façon savoureuse de contribuer à l'économie du Québec et de favoriser notre autonomie alimentaire durable! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Les événements comme La Balade Gourmande rendent notre région attrayante en cette période automnale. Je suis fier que le gouvernement appuie des rendez-vous accessibles, rassembleurs et festifs comme celui-ci. Je profite du moment pour saluer le président René Bougie, la directrice générale Sandra Vigneux et toute l'équipe, qui travaillent fort afin de permettre cette rencontre fructueuse entre les acteurs de notre industrie agroalimentaire et le public. Voilà une belle occasion d'encourager les entreprises locales et de sillonner les quatre coins d'Arthabaska-L'Érable. »

Éric Lefebvre, député d'Arthabaska

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 14 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie quant à lui une somme de 5 000 $ en vertu du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Réseaux sociaux :

Ministère du Tourisme :

Twitter Facebook YouTube LinkedIn

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

Facebook Twitter Instagram LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, [email protected]; Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]