Un appui du gouvernement dans la région de Lanaudière pour mieux faire face aux risques liés aux inondations

JOLIETTE, QC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Le ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, et le député de Joliette, M. François St-Louis, annoncent qu'une somme de 1 225 000 $ a été accordée à la MRC de Joliette afin d'appuyer les municipalités dans la mise en place d'une gestion plus efficace des risques d'inondation dans le bassin versant de la rivière L'Assomption.

Ce financement permettra à la MRC de Joliette, de même qu'à celles de Matawinie, de Montcalm, de La Rivière-du-Nord et de L'Assomption, de travailler ensemble pour cibler les secteurs les plus vulnérables et planifier des initiatives adaptées à leur réalité. Le projet vise notamment à brosser un portrait clair de la situation, à mieux localiser les risques et à soutenir les municipalités dans leurs décisions pour protéger efficacement les citoyennes, citoyens et leurs propriétés.

Citations :

« En étant présents en amont et en accompagnant les MRC et les municipalités du territoire, nous leur donnons les outils nécessaires pour mieux comprendre les risques, protéger les personnes et leurs milieux de vie, et bâtir des communautés plus résilientes et sécuritaires. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« Les citoyens de Lanaudière s'attendent à ce que nous agissions pour prévenir les risques plutôt que de simplement réagir aux catastrophes. Cet investissement témoigne de l'engagement de notre gouvernement à soutenir les municipalités dans leurs efforts pour mieux protéger les personnes et les infrastructures. Nous donnons à nos communautés les moyens de se préparer aujourd'hui aux réalités de demain. »

François St-Louis, député de Joliette

« Cet appui nous permet de renforcer la résilience de nos communautés face aux aléas climatiques, en les outillant mieux pour agir avec prévoyance et cohérence. »

Pierre-Luc Bellerose, préfet de la MRC de Joliette

Faits saillants :

Dévoilé en 2020 et prolongé jusqu'en 2028, le Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie repose sur une étroite collaboration entre les ministères des Ressources naturelles et des Forêts, des Affaires municipales et de l'Habitation, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et de la Sécurité intérieure.

La prolongation du Plan de protection du territoire face aux inondations permet notamment de poursuivre les activités de mobilisation et d'accompagnement des bureaux de projets auprès des organismes municipaux.

Rappelons que les 10 bureaux de projets - Inondations déployés dans les bassins versants jugés prioritaires aux prises avec des problèmes d'inondations récurrentes offrent un accompagnement aux organismes municipaux. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la foulée des travaux du Bureau de projets - Inondations - Rivière L'Assomption.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746