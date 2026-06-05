Un appui du gouvernement dans la région de la Mauricie pour mieux faire face aux risques liés aux inondations

LOUISEVILLE, QC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Le ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, et le député de Maskinongé, M. Simon Allaire, annoncent qu'une somme de 550 000 $ a été accordée à la MRC de Maskinongé afin de renforcer la capacité des municipalités à mieux gérer les risques liés aux inondations sur son territoire.

Ce financement permettra de cibler les secteurs les plus vulnérables et de planifier des interventions adaptées à la réalité du terrain. Le projet vise notamment à brosser un portrait clair de la situation, à mieux localiser les risques et à soutenir les municipalités dans leurs décisions pour protéger efficacement les citoyens et leurs propriétés.

Citations :

« Grâce à cet appui financier, la MRC pourra mieux cibler les zones à risque et planifier des actions durables pour protéger les familles, leurs propriétés et les infrastructures. Il est essentiel d'agir ainsi pour la sécurité des citoyens, pour leur offrir les moyens de rester dans leur région »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« Les épisodes d'inondations vécus dans les dernières années nous rappellent à quel point nos municipalités doivent être mieux outillées pour faire face aux nouvelles réalités climatiques. Cet investissement permettra à la MRC de Maskinongé de mieux anticiper les risques et de planifier des interventions adaptées à notre territoire. C'est une démarche essentielle pour protéger nos citoyens et soutenir nos municipalités. »

Simon Allaire, député de Maskinongé

« Face aux réalités climatiques que vivent nos municipalités, il est essentiel de passer d'une approche réactive à une approche proactive. Ce soutien financier nous permettra de mieux comprendre les risques propres à notre territoire et d'agir de manière concertée pour protéger nos citoyens, nos milieux de vie et nos infrastructures. C'est en misant sur la planification, la prévention et l'adaptation que nous renforcerons durablement la résilience de la MRC de Maskinongé. »

Réjean Carle, préfet de la MRC de Maskinongé

Faits saillants :

Dévoilé en 2020 et prolongé jusqu'en 2028, le Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie repose sur une étroite collaboration entre les ministères des Ressources naturelles et des Forêts, des Affaires municipales et de l'Habitation, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et de la Sécurité intérieure.

La prolongation du Plan de protection du territoire face aux inondations permet notamment de poursuivre les activités de mobilisation et d'accompagnement des bureaux de projets auprès des organismes municipaux.

Rappelons que les 10 bureaux de projets - Inondations déployés dans les bassins versants jugés prioritaires aux prises avec des problèmes d'inondations récurrentes offrent un accompagnement aux organismes municipaux. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la foulée des travaux du Bureau de projets - Inondations - Bassin Saint-Laurent Centre.

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SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipaleset de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746