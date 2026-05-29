Le gouvernement du Québec donne un nouvel élan à la cohabitation sociale dans le Quartier latin

MONTRÉAL, le 29 mai 2026 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'un soutien financier pour la création du Pôle de cohabitation sociale du Quartier latin. Pour l'occasion, elle était accompagnée de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron.

L'initiative vise à mieux soutenir les personnes en situation de vulnérabilité, notamment les personnes en situation d'itinérance, grâce à une approche préventive, concertée et adaptée aux réalités du Quartier latin. À terme, l'approche permettra de favoriser le vivre-ensemble et d'améliorer la qualité de vie dans le secteur, pour tout le monde.

Ainsi, la ministre Chantal Rouleau accorde un soutien financier de plus de 1,2 million de dollars à la Fondation de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) pour la mise en place du pôle, qui se fera en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), la Société de développement social et la Société de développement du Quartier latin. D'une durée de trois ans, le projet comprend quatre volets complémentaires visant à répondre aux besoins du quartier :

la présence soutenue sur le terrain d'une brigade afin de prévenir les tensions, de désamorcer les situations à risque et d'établir des liens de confiance avec les personnes vulnérables;

un accompagnement psychosocial pour favoriser la stabilité et l'inclusion sociale des personnes en situation de vulnérabilité;

des activités de formation à l'intention des partenaires du milieu sur les enjeux liés à la cohabitation sociale, à l'intervention auprès des personnes en difficulté et à la gestion des situations complexes;

une coordination soutenue entre les partenaires pour assurer une meilleure cohérence et une continuité en ce qui concerne les interventions sur le terrain.

De son côté, la ministre Martine Biron a profité de l'occasion pour mentionner que, conformément au budget 2026-2027, une allocation de 3 millions de dollars sur trois ans est réservée à l'Université du Québec à Montréal afin

de mettre en place de meilleurs systèmes de prévention et de sécurité;

de réaliser des campagnes de sensibilisation avec les intervenants du milieu;

d'améliorer le déploiement des ressources en prévention et sécurité sur le campus et dans le quartier;

d'assurer une réponse efficace aux enjeux de cohabitation sociale, notamment ceux qui concernent les étudiantes et les étudiants et les populations marginalisées.

La Ville de Montréal poursuit aussi ses efforts

À l'occasion de cette annonce, la Ville de Montréal a dévoilé qu'elle accorde un financement pour une équipe de deux nouveaux intervenants sociaux qui parcourront le quartier dès la mi-juin. Cette initiative sera pilotée par la Société de développement social.

L'arrondissement de Ville-Marie et la ville centre investissent aussi 1,5 million de dollars en 2026 par l'intermédiaire de la Société de développement du Quartier latin pour améliorer l'animation, la propreté et l'attractivité du secteur.

Citations

« Le Quartier latin est un carrefour phare de Montréal. Il s'agit d'un milieu de vie, d'études, de culture et de rencontres dont la vitalité passe aussi par une meilleure cohabitation. Grâce au Pôle de cohabitation sociale du Quartier latin, nous misons sur une approche humaine fondée sur l'écoute, l'accompagnement et la collaboration afin d'offrir des solutions concrètes et adaptées aux réalités du terrain. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le campus de l'UQAM est directement exposé à l'augmentation marquée de la présence de personnes en situation de vulnérabilité. Cette réalité dépasse le cadre universitaire et soulève des enjeux complexes de sécurité et de cohabitation sociale dans le Quartier latin. Il était primordial pour nous de soutenir la direction de l'UQAM dans ses efforts pour stabiliser la situation et offrir à la population étudiante des lieux d'apprentissage qui sont sécuritaires et agréables à fréquenter. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« On veut redonner ses lettres de noblesse au Quartier latin. Cette annonce de Québec est un pas dans la bonne direction. Ça s'inscrit aussi dans notre volonté, en tant qu'administration municipale, d'améliorer la cohabitation dans le secteur. On veut que ce soit plus propre et sécuritaire et ramener du monde dans le Quartier latin. »

Claude Pinard, conseiller de la Ville de Montréal dans le district Saint-Jacques et président du comité exécutif

« Je salue les investissements annoncés aujourd'hui, qui permettront de consolider des initiatives éprouvées et de renforcer la coordination des interventions de proximité dans le Quartier latin. Le projet du Pôle de cohabitation sociale du Quartier latin, piloté par la vice-rectrice associée à la Relance du Quartier latin, Priscilla Ananian, repose sur une conviction claire : inclusion, sécurité et solidarité doivent se construire ensemble. L'approche concrète d'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité qui sera mise en place privilégie la présence sur le terrain et le lien humain. Ce projet témoigne aussi de la force de la collaboration entre institutions publiques et acteurs locaux, au bénéfice d'un quartier vivant et apprenant. »

Stéphane Pallage, recteur de l'Université du Québec à Montréal

« Grâce au soutien du gouvernement du Québec, nous pourrons renforcer les actions déjà mises en place par BAnQ à la Grande Bibliothèque pour favoriser la cohabitation sociale, tout en développant une approche concertée à l'échelle du Quartier latin. Créer un véritable laboratoire avec nos partenaires, mettre en commun nos expertises, nourrir les apprentissages des uns et des autres et multiplier l'impact de nos actions pour tisser plus serré le filet social au cœur du Quartier latin. Car une société apprenante est avant tout une société qui se donne les moyens de ne laisser personne derrière. »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

« La cohabitation sociale, c'est d'abord refuser d'opposer la sécurité et la solidarité. Dans un quartier comme le Quartier latin, on a besoin des deux. On a besoin d'un milieu plus sécuritaire, mais on a aussi besoin d'une réponse humaine pour les personnes qui vivent des situations de grande vulnérabilité. C'est exactement ce que permet la médiation sociale : être présent sur le terrain, intervenir avant que les tensions prennent trop de place, créer des liens et travailler avec les partenaires pour améliorer concrètement la qualité de vie dans le quartier. »

Martin Raymond, directeur général de la Société de développement social

« Les investissements annoncés aujourd'hui témoignent d'une volonté claire de renforcer la cohabitation sociale dans le Quartier latin grâce à des actions concrètes et concertées sur le terrain. En réunissant les institutions, les organismes communautaires et les acteurs du milieu autour d'une même vision, cette initiative permettra de mieux soutenir les réalités humaines du quartier et de consolider un environnement d'affaires plus accueillant, sécuritaire et inclusif pour l'ensemble de la communauté. »

Julien Vaillancourt Laliberté, directeur général de la Société de développement du Quartier latin

Faits saillants

La création du Pôle de cohabitation sociale du Quartier latin correspond à une démarche novatrice de quartier apprenant soutenue par la Commission canadienne pour l'UNESCO. Elle vise à faire de ce secteur un modèle d'apprentissage collectif et de collaboration. Elle s'inscrit dans la continuité d'actions déjà parrainées par le gouvernement du Québec au centre-ville de Montréal.

Ce financement provient du Fonds québécois d'initiatives sociales, qui a pour but de soutenir financièrement des projets en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il s'inscrit dans un projet global mobilisant des partenaires du Quartier latin, dont la Fondation de l'Université du Québec à Montréal, l'Université du Québec à Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la Société de développement social et la Société de développement du Quartier latin.

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SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité socialeet de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Aurélie Diep, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Tél. : 367 330-4179, [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]