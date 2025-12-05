/R E P R I S E --Invitation aux médias - Présence de la ministre Geneviève Guilbault à Sainte-Marie en lien avec des projets en matière d'infrastructures en Beauce/
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre des Affaires municipales
05 déc, 2025, 08:00 ET
SAINTE-MARIE, QC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, et le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, prendront la parole à propos de la Ville de Sainte-Marie et feront une annonce concernant la Municipalité de Saint-Victor.
À cette occasion, ils seront accompagnés de Mme Luce Lacroix, mairesse de Sainte-Marie, de M. Gaétan Vachon, ancien maire de Sainte-Marie, et de M. Jonathan V. Bolduc, maire de Saint-Victor. Une prise de photos officielle suivra la conférence de presse.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 11 h, le 5 décembre.
AIDE-MÉMOIRE
|
Date :
|
Vendredi 5 décembre 2025
|
Heure :
|
14 h
|
Lieu :
|
Sainte-Marie
L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.
SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales
Source: Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]
Partager cet article