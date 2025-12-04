Pour des régions encore plus fortes : plus de 10 M$ pour soutenir les commerces de proximité partout au Québec

QUÉBEC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, est heureuse d'annoncer l'octroi de 10 034 637 $ à 92 commerces de proximité de municipalités de moins de 20 000 habitants, pour y assurer l'accès à des biens et à des services indispensables.

Les projets soutenus permettront de garantir aux citoyens la disponibilité, près de chez eux, de produits essentiels répondant à leurs besoins quotidiens, tels que des denrées alimentaires, des biens de consommation courante, du carburant et des matériaux de construction.

Citation :

« Dans la liste de ce qui nous est essentiel au quotidien, il y a plusieurs choses, allant de la nourriture aux produits de nettoyage, en passant par l'essence pour la voiture. Et, dans plusieurs communautés, on a accès à tout cela par le biais des commerces de proximité, qui s'avèrent de véritables plaques tournantes de la vitalité économique et sociale de nos régions. Je suis fière de soutenir des projets qui ont une incidence aussi directe et positive sur la qualité de vie des citoyens, et qui permettent de maintenir des emplois et des services importants en dehors des centres urbains. Il s'agit d'un autre geste fort pour attirer familles, entrepreneurs, touristes et autres visiteurs dans nos belles régions du Québec! »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

Cette annonce découle du deuxième appel de projets qui s'est tenu dans le cadre du volet Commerces de proximité du Fonds régions et ruralité (FRR). Ce volet est doté d'une enveloppe de 50 millions de dollars sur 5 ans.

Un troisième appel de projets pour le volet Commerces de proximité du FRR sera lancé cet automne. Comme le précédent appel, il s'adressera aux entreprises à but lucratif ou sans but lucratif, soit les entreprises privées et celles d'économie sociale.

Avec tous ses volets, le FRR rend disponibles des moyens financiers pour soutenir la réalisation de projets mobilisateurs en réponse aux priorités et aux spécificités de chaque territoire.

