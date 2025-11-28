Travaux de renouvellement des conduites d'eau à Laval : le gouvernement du Québec accorde plus de 26 M$

LAVAL, QC, le 28 nov. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, étaient à Laval aujourd'hui pour annoncer qu'une somme de 26 074 021 $ a été accordée à la Ville pour des travaux d'infrastructures d'eau.

Au total, ce sont 13 520 mètres de conduites d'eau potable, d'eaux pluviales et d'eaux usées qui seront renouvelées sous de nombreuses artères, dans différents secteurs résidentiels de Laval.

Ces investissements permettront de remplacer des conduites vieillissantes dans plusieurs secteurs où les bris et les interventions d'urgence se multipliaient. Les travaux amélioreront la fiabilité du réseau d'eau potable, la capacité d'évacuation lors de fortes pluies et la qualité du service pour plusieurs centaines de familles. Ils s'inscrivent aussi dans les efforts du gouvernement pour soutenir les municipalités dans l'entretien de leurs infrastructures essentielles.

Citations :

« L'eau, c'est un service essentiel pour les familles. Avec plus de 26 millions de dollars en soutien, notre gouvernement tient parole, à Laval comme partout au Québec, en donnant aux municipalités les moyens d'offrir des réseaux fiables et performants. Plus de 13 kilomètres de conduites seront renouvelées, et c'est exactement le genre d'investissements qui évitent des bris coûteux et améliorent les services dont les citoyens dépendent chaque jour. C'est du gros bon sens et je salue le travail de la Ville dans ce dossier. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« Je suis très heureux de voir que la population bénéficiera de réseaux moins vulnérables aux bris et d'une meilleure gestion des eaux pluviales lors d'épisodes de pluie intense. Cette subvention importante pour notre région est la preuve que nous sommes là pour soutenir les projets de la Ville de Laval. »

Christopher Skeete, ministre responsable de la région de Laval

« La mise à niveau de nos infrastructures municipales est une priorité pour mon administration et nécessitera des efforts soutenus dans les prochaines années. Je suis heureux de pouvoir compter sur l'aide financière de Québec pour nous appuyer dans nos travaux de modernisation de nos égouts et de nos aqueducs. Ces investissements nous permettent de réduire les bris et d'éviter les refoulements sur notre territoire, ce qui a un impact direct sur la qualité de vie de la population lavalloise. »

Stéphane Boyer, maire de Laval

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023-2033, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI). Celui-ci prévoit, pour la période 2025-2035, des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le gouvernement soutient les municipalités dans l'amélioration de la performance et de la gestion de leurs réseaux d'eau potable. Par le biais du PRIMEAU 2023-2033, les municipalités peuvent bénéficier de majorations d'aide lorsqu'elles s'engagent à mieux connaître l'état de leurs infrastructures et à planifier leur entretien de manière responsable.

Pour appuyer les municipalités dans leurs actions liées à l'eau, le MAMH met à leur disposition des outils de communication dans le cadre de la campagne « Votre eau, c'est notre eau à tous ».

