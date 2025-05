Festivals et événements de la métropole 2025 - Le gouvernement du Québec accorde 325 000 $ au Festival Go vélo Montréal

MONTRÉAL, le 23 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 325 000 $ à Vélo Québec pour la tenue du Festival Go vélo Montréal, qui se déroule du 25 mai au 1er juin prochains.

La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival Go vélo accueille les cyclistes à l'occasion de trois événements : le Défi métropolitain, le Tour la Nuit et le Tour de l'Île de Montréal. Des milliers d'adeptes de vélo parcourront la région métropolitaine à travers différents circuits variant entre 25 et 156 kilomètres.

Citations :

« Chaque année, le Festival Go vélo Montréal rassemble des milliers de cyclistes passionnés et impatients de parcourir la ville autrement. C'est l'occasion de redécouvrir Montréal à travers des trajets sécuritaires et festifs, tout en célébrant l'énergie et le rayonnement de notre métropole. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le Festival Go vélo Montréal est une occasion incroyable pour les visiteurs d'entamer la saison estivale dans la métropole. L'attractivité de nos événements contribue à positionner le Québec comme destination touristique par excellence. J'invite chaleureusement la population et les touristes à prendre part aux festivités, et à se laisser émerveiller par les atouts de la ville et de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival Go vélo en accordant une somme de 200 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère du Tourisme octroie 125 000 $ à l'événement dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

