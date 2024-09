Festivals et événements de la métropole 2024 - Le gouvernement du Québec octroie près de 290 000 $ au Marathon Beneva de Montréal

QUÉBEC, le 20 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder une aide financière de 289 000 $ au Marathon Beneva de Montréal, qui a lieu du 20 au 22 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Marathon Beneva de Montréal donne l'occasion aux coureurs de tout niveau de sillonner les rues de Montréal d'une rive à l'autre dans une ambiance de camaraderie qui pousse au dépassement de soi. L'événement comprend également, pour les athlètes élites, le Championnat canadien de 5 km ainsi que le Championnat québécois du mile (1,6 km). De plus, le Marathon Beneva de Montréal est qualificatif pour les Championnats du monde par groupe d'âge AbbottWMM Wanda et permet aux participants de courir au nom d'une cause avec le programme caritatif Du cœur à la course.

Citations :

« Le Marathon Beneva de Montréal attire des milliers de participants et leur entourage dans la métropole pour l'événement. En plus de valoriser le sport de la course à pied, il contribue à réaffirmer la position de Montréal à titre de destination sportive et touristique par excellence pour la tenue de grands événements. J'encourage chaleureusement les personnes participantes à se laisser charmer par la métropole lors de leur passage en ville. Bonne course! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les événements de course à pied comme le Marathon Beneva de Montréal démontrent le pouvoir rassembleur de ce sport en offrant des courses de 1 km à 42,2 km tout au long de la fin de semaine. Certains y participent en tant qu'athlètes qui cherchent à se qualifier, d'autres pour le bonheur de bouger ensemble et pour réaliser des objectifs personnels. C'est un bel exemple de l'accessibilité de l'activité physique et aussi de la capacité du Québec a organisé de grands événements sportifs. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 150 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de l'événement en octroyant à l'édition 2024 une somme de 125 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère de l'Éducation accorde 14 000 $ dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs.

