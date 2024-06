Festivals et événements de la métropole 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 1 500 000 $ aux Francos de Montréal

QUÉBEC, le 14 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 1 460 500 $ aux Francos de Montréal, qui se déroulent du 14 au 22 juin.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité, M. Jean-François Roberge, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les Francos de Montréal participent à la vitalité culturelle de la métropole grâce à une programmation riche et dynamique. Les visiteurs et visiteuses seront assurément charmés par la multitude d'artistes invités et leur variété. Cette année, un spectacle en hommage à Jean-Pierre Ferland s'ajoute à l'événement pour célébrer ce grand artiste de la musique francophone.

Citations :

« Les Francos de Montréal sont un événement majeur ayant une importante attractivité pour la ville de Montréal. Séduisant des visiteuses et visiteurs de partout dans la province et même au-delà des frontières, il fait rayonner la métropole comme destination touristique et culturelle par excellence. J'encourage chaleureusement les visiteuses et visiteurs à profiter pleinement de ce prestigieux événement de la musique francophone dans la région pour découvrir et redécouvrir les plus beaux attraits de la métropole et les activités en tout genre qui l'animent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Chaque année, les Francos apportent une belle effervescence à Montréal et contribuent à sa vitalité économique et culturelle. Elles animent le centre-ville et participent à son attractivité à l'échelle nationale et internationale. Pour les Montréalais et Montréalaises, les Francos sont aussi synonymes du début des festivités qui feront vibrer la ville tout l'été. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les Francos de Montréal sont un incontournable du calendrier culturel québécois. C'est un festival qui met en valeur et fait rayonner la musique francophone comme nul autre. Je suis enchanté que notre gouvernement puisse contribuer à sa mission qui rassemble des artistes de toute la francophonie. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Quelle fierté pour le gouvernement de soutenir des événements qui valorisent et font rayonner notre culture francophone avec énergie et passion! Les Francos de Montréal sont une vitrine extraordinaire pour la francophonie dans la métropole, en plus d'offrir une occasion aux artistes francophones de renom et émergents de partager leur talent avec un grand public dynamique. Bon événement! »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 511 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de l'événement en accordant une somme de 500 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 400 000 $ aux Francos de Montréal par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère de la Langue française accorde, dans le cadre du Programme d'accueil de projets - Langue française, un montant de 49 500 $.

