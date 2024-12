Festivals et événements de la métropole 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 270 000 $ à Noël dans le Parc

MONTRÉAL, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 272 000 $ au festival Noël dans le Parc, qui débute aujourd'hui et se déroule jusqu'au 31 décembre prochain.

La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Chaque mois de décembre, Noël dans le Parc marque l'arrivée prochaine de la période des Fêtes dans la métropole avec ses villages illuminés. Se tenant au parc Lahaie, au parc des Compagnons-de-Saint-Laurent ainsi qu'au Parterre du Quartier des spectacles, le festival propose plusieurs spectacles musicaux, de l'animation et différentes activités dans une ambiance chaleureuse et festive.

« Noël dans le Parc anime différents sites de la métropole, ce qui permet aux gens d'avoir le plaisir de découvrir Montréal sous l'angle des Fêtes. Voilà une autre occasion de faire rayonner tout ce que Montréal a à offrir. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Quelle belle occasion de faire rayonner le Québec ainsi que son offre de tourisme hivernal! Chaque année, Noël dans le Parc éblouit les jeunes et les moins jeunes avec ses nombreuses activités festives. Les événements hivernaux comme Noël dans le Parc dynamisent nos régions, et j'invite chaleureusement la population et tous les gens en visite à se laisser charmer par leur magie. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de Noël dans le Parc en accordant une somme de 150 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère du Tourisme verse 122 000 $ à l'événement dans le cadre de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

