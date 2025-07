Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire - Plus de 950 000 $ pour soutenir l'aménagement du territoire au Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 30 juin 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, annonce un soutien financier de 955 462 $ du gouvernement du Québec pour la réalisation de deux projets en aménagement du territoire dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Voici les projets retenus :

Programme d'accompagnement des municipalités en revitalisation et embellissement , par la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean - 195 462 $ Le programme a comme objectif la valorisation du cadre visuel et bâti des municipalités en intégrant une démarche axée sur l'urbanisme participatif pour concevoir et réaliser des plans de revitalisation et d'embellissement concertés avec les instances municipales et la population.

Plan régional de gestion durable des eaux souterraines, par la Municipalité régionale de comté (MRC) de Maria-Chapdelaine, en collaboration avec les quatre autres MRC de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean - 760 000 $ Le projet vise l'élaboration d'un plan régional de gestion durable des eaux souterraines sur la base d'indicateurs environnementaux, sociaux et économiques qui tiennent compte de l'évolution du climat. La MRC de Maria-Chapdelaine est responsable de la coordination de l'entente pour l'ensemble des MRC de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

, par la Municipalité régionale de comté (MRC) de Maria-Chapdelaine, en collaboration avec les quatre autres MRC de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean -

Ces initiatives font partie des 21 projets sélectionnés à l'issue de l'appel de projets lancé en août 2024 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, dans le cadre du volet 2 de la mesure stratégique 1.4 du Plan de mise en œuvre 2023-2027 de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Ce volet finance des projets en urbanisme et en aménagement du territoire issus d'une concertation régionale et visant à soutenir concrètement le milieu municipal pour répondre aux besoins et aux ambitions des collectivités locales.

« Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est chez nous, et je suis particulièrement fière du fait que notre gouvernement participe à la réalisation de ces projets porteurs. Que ce soit pour mettre en valeur le charme unique de nos municipalités ou pour mieux protéger nos précieuses ressources en eau, ces initiatives témoignent de notre vision commune d'un territoire mieux pensé, plus durable et à l'image de nos communautés. Quand on travaille ensemble, avec cœur et fierté régionale, on bâtit un avenir qui nous ressemble. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

La toute première Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire (PNAAT) a été rendue publique en juin 2022. Le gouvernement du Québec s'est ainsi doté d'une vision stratégique réfléchie et ambitieuse pour guider l'action collective en matière d'architecture et d'aménagement du territoire au Québec.

Le Plan de mise en œuvre 2023-2027, dévoilé en juin 2023, présente pour sa part les mesures et actions qui seront déployées afin de concrétiser la vision stratégique de la PNAAT.

En tout, 21 projets répartis dans 8 régions administratives ont été retenus par le comité de sélection. D'ici 2027-2028, ils bénéficieront d'un soutien financier totalisant 8,6 millions de dollars.

