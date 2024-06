Festivals et événements de la métropole 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,9 million $ au Festival international de jazz de Montréal

QUÉBEC, le 28 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festival international de jazz de Montréal, qui se déroule jusqu'au 6 juillet, avec une aide financière de 1 948 000 $.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival international de jazz de Montréal est un événement culturel attendu chaque année par les adeptes de ce genre musical. C'est plus de 350 concerts de jazz présentés par des artistes de la relève et de renom qui sont prévus cet été au Quartier des spectacles pendant les dix jours de festivités.

Citations

« Quelle fierté pour le gouvernement de soutenir le Festival international de jazz de Montréal, un événement culturel qui promeut le Québec comme une destination touristique de choix à l'échelle nationale et internationale! Cet événement favorise l'épanouissement de la musique jazz et le rayonnement du talent des artistes tout en dynamisant le centre-ville de Montréal pendant presque deux semaines. J'encourage grandement les visiteurs à faire un arrêt au festival lors de leur séjour dans la métropole! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La réputation de notre métropole comme ville festive s'est bâtie avec des festivals et évènements d'envergure et de qualité comme le Festival international de jazz de Montréal. Sa renommée mondiale me rend particulièrement fier d'avoir à Montréal ce rendez-vous musical incontournable depuis maintenant plus de 40 ans. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« D'année en année, le Festival international de jazz de Montréal accueille des artistes de renom et de la relève pour une célébration sans pareil de la musique jazz, au centre-ville de Montréal. Le festival est un incontournable des événements culturels estivaliers chez nous, et j'invite toutes et tous à y participer en grand nombre. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Le ministère du Tourisme accorde 1 000 000 $ par le biais du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine contribue à la tenue de l'événement en lui accordant une somme de 500 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, attribue au Festival international de jazz de Montréal un montant de 398 000 $ dans le cadre de son programme Aide aux événements culturels.

Le ministère de la Culture et des Communications octroie une aide de 50 000 $ par le biais du programme Appui aux initiatives internationales, volet 2 Invitations.

