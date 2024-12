Festivals et événements de la métropole 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 900 000 $ pour les festivités du 31 décembre à Montréal

MONTRÉAL, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 900 000 $ au Festival Igloo pour l'organisation de l'événement signature du temps des Fêtes à Montréal, qui se tiendra le 31 décembre.

La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

De retour après quelques années d'absence, les célébrations du Nouvel An sont attendues à Montréal. Elles se dérouleront sur le quai Jacques-Cartier du Vieux-Port. De 20 h à 2 h, une série d'événements gratuits comprenant des concerts, un spectacle alliant multimédia et pyrotechnie ainsi qu'un traditionnel décompte de fin d'année sont prévus.

Citations :

« Comme les autres grandes métropoles dans le monde, Montréal doit offrir des festivités de fin d'année mémorables. L'événement que mettra en œuvre l'équipe du Festival Igloo permettra de rassembler des milliers de Montréalais, et fera rayonner notre métropole nordique. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Déjà reconnu à travers le monde pour son offre hivernale, le Québec mise encore davantage sur cet atout pour se distinguer des autres destinations touristiques. Les célébrations du Nouvel An à Montréal enrichiront la proposition touristique de la métropole, profitant directement à ses hôtels, attractions, restaurants et commerces, tout en générant des retombées économiques significatives pour Montréal et l'ensemble du Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de l'événement signature du temps des Fêtes en accordant une somme de 450 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère du Tourisme octroie quant à lui 450 000 $, en collaboration avec Tourisme Montréal, par l'intermédiaire de l'entente Soutien au tourisme hivernal.

