Faits saillants du bilan de l'année de l'Agence des services frontaliers du Canada

OTTAWA, le 25 févr. 2020 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) joue un rôle essentiel dans le maintien de l'intégrité de nos frontières, la croissance économique et la protection des Canadiens. L'ASFC, qui agit comme première ligne de défense du Canada, souhaite souligner certains des résultats obtenus l'année dernière et illustrer les façons dont elle a contribué à protéger les Canadiens et les collectivités.

En 2019, les agents des services frontaliers ont accompli un important travail; ils ont notamment :

effectué près de 33 000 saisies de drogue;

effectué plus de 150 saisies de pornographie juvénile;

empêché que 540 armes à feu et près de 17 000 armes se retrouvent dans nos collectivités;

intercepté des produits alimentaires, végétaux et animaux qui auraient pu causer des dommages aux cultures, au bétail, à l'environnement et aux écosystèmes canadiens;

imposé plus de 2 000 sanctions et plus de 500 000 $ d'amendes.

Ces réussites illustrent la vaste portée du rôle que joue l'Agence pour assurer la sécurité des collectivités, tout en maintenant l'accent sur les tâches importantes que sont la réduction de la contrebande d'opioïdes et d'autres produits à la frontière et l'interception d'armes à feu illégales.

Le travail de l'ASFC soutient une économie solide

Voici quelques exemples de la façon dont l'ASFC a contribué à la croissance économique du Canada en 2019.

L'ASFC a contribué à la croissance de l'économie canadienne l'année dernière en facilitant 20,7 millions de mainlevées de marchandises commerciales et près de 60 millions d'envois par messagerie à ses points d'entrée et ses centres de fret et de courrier international. La valeur en douane des importations effectuées par les participants au programme des négociants fiables s'élevait à plus de 184,4 milliards de dollars. Nous avons également perçu 32,6 milliards de dollars en droits et taxes, lesquels ont permis de financer des programmes gouvernementaux dans tout le pays.

Plus de 97 millions de Canadiens et de visiteurs ont franchi nos frontières en 2019, dont 57,6 millions dans le mode routier et 36,5 millions dans le mode aérien. Plus de 21,8 millions de voyageurs aériens ont été traités par les bornes d'inspection primaire (BIP) qui ont permis aux agents de se concentrer sur les personnes et les marchandises à risque élevé.

Le programme NEXUS, créé en 2000 et mené conjointement par le Canada , les États‑Unis et le Mexique, compte maintenant 1,8 million de membres. Il encourage l'utilisation de la technologie pour accélérer le traitement des voyageurs qui ont subi un contrôle de sécurité préalable aux postes frontaliers terrestres, aériens et maritimes.

mené conjointement par le , les États‑Unis et le Mexique, compte maintenant 1,8 million de membres. Il encourage l'utilisation de la technologie pour accélérer le traitement des voyageurs qui ont subi un contrôle de sécurité préalable aux postes frontaliers terrestres, aériens et maritimes. Des postes de déclaration NEXUS modernisés qui utilisent des technologies de biométrie faciale ont commencé à être déployés dans les aéroports du Canada . Les nouveaux postes utilisent un nouveau processus qui compare les voyageurs à leur pièce d'identité, ce qui devrait accélérer encore davantage le traitement des participants NEXUS dans le mode aérien et améliorer l'expérience de voyage dans le hall des douanes.

. Les nouveaux postes utilisent un nouveau processus qui compare les voyageurs à leur pièce d'identité, ce qui devrait accélérer encore davantage le traitement des participants NEXUS dans le mode aérien et améliorer l'expérience de voyage dans le hall des douanes. L'ASFC a déployé les six premières des 24 équipes supplémentaires du Service de chiens détecteurs, qui s'ajouteront sur une période de cinq ans à son bassin d'équipes de calibre mondial. Les équipes supplémentaires ont été formées à la suite de l'annonce faite par le gouvernement du Canada en 2019 d'un nouveau financement pouvant atteindre 31 millions de dollars pour accroître le nombre de chiens détecteurs spécialisés pour intercepter l'entrée illégale d'aliments, de végétaux et de produits animaux aux points d'entrée canadiens et ainsi aider à prévenir l'introduction de la peste porcine africaine.

L'ASFC protège la frontière pour assurer la sécurité des collectivités

Voici quelques exemples de la façon dont l'ASFC a contribué à protéger les Canadiens et les collectivités en 2019 :

En mars, les agents des services frontaliers du port de Montréal (QC) ont intercepté 91 kg de cocaïne dans le plafond d'un conteneur arrivant du Mexique, ce qui a empêché des drogues d'une valeur de plus de 11,4 millions de dollars d'aboutir dans les rues.



(QC) ont intercepté 91 kg de cocaïne dans le plafond d'un conteneur arrivant du Mexique, ce qui a empêché des drogues d'une valeur de plus de 11,4 millions de dollars d'aboutir dans les rues. Dans six incidents distincts survenus entre mars et août 2019, 33 armes de poing ont été saisies par des agents au pont Peace (Fort Erie ON), 6 au pont Rainbow (Niagara Falls ON) et 15 au pont Ambassador (Windsor ON). Les armes à feu étaient dissimulées dans des véhicules ou sur des personnes. Ces mesures d'exécution de la loi ont porté à 301 le nombre total d'armes à feu saisies dans la région du Sud de l' Ontario en 2019.

(Fort Erie ON), 6 au (Niagara Falls ON) et 15 au (Windsor ON). Les armes à feu étaient dissimulées dans des véhicules ou sur des personnes. Ces mesures d'exécution de la loi ont porté à 301 le nombre total d'armes à feu saisies dans la région du l' en 2019. En juillet, le Canada et les États-Unis ont commencé à échanger des renseignements biographiques de base sur les entrées (comme le nom complet et la date de naissance) de tous les voyageurs à la frontière terrestre, de façon à ce que l'entrée dans un pays serve de fiche de sortie de l'autre pays. L'initiative sur les entrées et les sorties aidera le Canada à prendre de meilleures décisions plus rapidement concernant la sécurité frontalière, l'exécution de la loi, la sécurité nationale, les demandes de citoyenneté, l'immigration et les services sociaux.

et les États-Unis ont commencé à échanger des renseignements biographiques de base sur les entrées (comme le nom complet et la date de naissance) de tous les voyageurs à la frontière terrestre, de façon à ce que l'entrée dans un pays serve de fiche de sortie de l'autre pays. L'initiative sur les entrées et les sorties aidera le à prendre de meilleures décisions plus rapidement concernant la sécurité frontalière, l'exécution de la loi, la sécurité nationale, les demandes de citoyenneté, l'immigration et les services sociaux. En juillet, des agents de l'ASFC du point d'entrée de Coutts (AB) ont renvoyé un véhicule commercial à l'examen secondaire. Pendant la fouille du véhicule, les agents ont découvert 33 sacs de méthamphétamine, dont le poids total s'élevait à environ 50 kg. Il s'agit de la plus importante saisie de méthamphétamine jamais effectuée par l'ASFC dans le sud de l' Alberta . Elle équivaut à environ 500 000 doses et sa valeur s'élève à plus de 6,3 millions de dollars.

(AB) ont renvoyé un véhicule commercial à l'examen secondaire. Pendant la fouille du véhicule, les agents ont découvert 33 sacs de méthamphétamine, dont le poids total s'élevait à environ 50 kg. Il s'agit de la plus importante saisie de méthamphétamine jamais effectuée par l'ASFC dans le sud de l' . Elle équivaut à environ 500 000 doses et sa valeur s'élève à plus de 6,3 millions de dollars. En 2019, un peu plus de 227 kg de cocaïne d'une valeur de 28,3 millions de dollars ont été saisis dans la région du Sud de l' Ontario , dont 226 kg dans trois incidents distincts impliquant des véhicules commerciaux entre juillet et décembre 2019 au pont Ambassador et au pont Blue Water (Sarnia ON).

l' , dont 226 kg dans trois incidents distincts impliquant des véhicules commerciaux entre juillet et décembre 2019 au et au (Sarnia ON). En octobre, l'ASFC a accueilli de nouveaux Canadiens potentiels d'un vol en provenance de la Libye transportant près de 300 réfugiés parrainés par le gouvernement et le secteur privé et d'un autre vol transportant 100 demandeurs d'asile provenant d'Égypte. Ces vols sont arrivés en même temps à l'aéroport international Pearson de Toronto (ON). Les agents et la direction de l'ASFC ont traité les demandes d'asile rapidement et de manière professionnelle.

(ON). Les agents et la direction de l'ASFC ont traité les demandes d'asile rapidement et de manière professionnelle. En janvier, un chauffeur de camion a subi un examen secondaire dans le cadre duquel les agents du point d'entrée de Lansdowne (Mille-Îles ON) ont découvert huit palettes de fromage non déclarées, pour un total d'environ 3 990 kg. Le fromage a été saisi et le conducteur a été accusé de contrebande, reconnu coupable et condamné à payer une amende de 30 000 $.

Citation



« Nos employés jouent un rôle essentiel dans la croissance de l'économie canadienne en percevant des recettes, en facilitant les échanges commerciaux et les déplacements, en accueillant les nouveaux arrivants dans notre pays et en assurant la sécurité de nos collectivités. Ce ne sont là que quelques exemples du travail que notre équipe dévouée d'employés accomplit pour les Canadiens tous les jours. »

-- John Ossowski, président, Agence des services frontaliers du Canada

Pour en savoir plus sur les faits saillants du bilan de l'année, communiquez avec le bureau des relations avec les médias de l'ASFC.

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945

Liens connexes

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/