Les œuvres de Katherine Takpannie, d'Ottawa ; Curtiss Randolph, de Toronto , Noah Friebel , de Vancouver /Berlin ; Chris Donovan , de Saint John ; Dainesha Nugent-Palache, de Brampton ; et de Dustin Brons , de Vancouver sont exposées jusqu'au 5 décembre 2021.





Créé par le Musée des beaux-arts du Canada en partenariat avec la Banque Scotia, ce prix récompense les œuvres exceptionnelles de Canadiens de 35 ans et moins des arts photographiques.

OTTAWA, ON, le 15 oct. 2021 /CNW/ - Les œuvres d'art photographiques des lauréats du Prix Nouvelle génération de photographes Banque Scotia 2020 et 2021, Katherine Takpannie, Curtiss Randolph, Noah Friebel, Chris Donovan, Dainesha Nugent-Palache et Dustin Brons, sont présentées dans une exposition à l'affiche au Musée des beaux-arts du Canada jusqu'au 5 décembre 2021. Ces artistes ont été reconnus comme les jeunes photographes les plus brillants du Canada par le Musée des beaux-arts du Canada et la Banque Scotia. Le Prix Nouvelle génération de photographes Banque Scotia est le seul qui récompense les artistes canadiens de 35 ans et moins qui œuvrent dans les arts photographiques. L'exposition est organisée par le Musée des beaux-arts du Canada et soutenue par le Programme de photographie de la Banque Scotia au Musée des beaux-arts du Canada et la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada.

Les artistes, qui ont reçu 10 000 $ chacun, ont été sélectionnés par un jury de renom composé d'experts en photographie, d'artistes et de leaders de la communauté des arts visuels. Les œuvres des lauréats sont également exposées à l'extérieur sur le campus de l'université Ryerson, au centre-ville de Toronto, dans le cadre du Festival de photo CONTACT Banque Scotia, jusqu'au 14 novembre 2021.

Andrea Kunard, conservatrice principale des photographies au Musée des beaux-arts du Canada assure le commissariat des expositions du Prix Nouvelle génération de photographes Banque Scotia.

Citations

« Je tiens à féliciter les artistes lauréats du Prix Nouvelle génération de photographes Banque Scotia 2020 et 2021. Leurs œuvres illustrent le dynamisme, l'innovation et la créativité des artistes canadiens des arts photographiques et nous sommes fiers d'honorer leur travail au Musée des beaux-arts du Canada. Nous sommes également heureux de compter la Banque Scotia comme partenaire précieux pour ce programme et cette exposition. Son engagement envers la photographie et la promotion des carrières des artistes canadiens en arts photographiques les plus prometteurs est admirable. » -- Sasha Suda, Ph. D., directrice générale, Musée des beaux-arts du Canada.

« L'exposition des éditions 2020 et 2021 combinées du Prix Nouvelle génération de photographes Banque Scotia témoigne de la grande capacité d'expression de la photographie. Dans certains cas, les approches documentaires directes transmettent des questions d'urgence sociale. D'autres œuvres mêlent les capacités descriptives de la photographie à des stratégies narratives pour présenter des parcours personnels. La relation privilégiée de ce médium avec l'art conceptuel est également explorée, ainsi que sa capacité à dépeindre les questions d'identité et de culture. » -- Andrea Kunard, conservatrice principale, Photographies, Musée des beaux-arts du Canada, et commissaire des expositions du Prix Nouvelle génération de photographes.

« La Banque Scotia est fière de jouer un rôle dans la célébration de la vision créative et des réalisations des nouveaux artistes les plus prometteurs de notre pays. Nous avons une profonde passion pour le soutien des arts, ce qui implique d'aider les jeunes artistes à s'épanouir grâce à des opportunités uniques telles que le Prix Nouvelle génération de photographes Banque Scotia. » -- Laura Curtis Ferrera, directrice du marketing, Banque Scotia.

À propos des lauréats de 2021

Chris Donovan est un artiste photographe qui travaille à Toronto et au Nouveau-Brunswick. Originaire de la ville industrielle de Saint John, sa pratique se concentre sur l'intersection entre la communauté et l'industrie. Ses œuvres ont été récompensées par Pictures of the Year International (Université du Missouri), la Fondation Alexia (Université de Syracuse), le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick et le Conseil des arts de Toronto, et ont été exposées partout au Canada dans le cadre de festivals de photographie, notamment CONTACT (Toronto), Capture (Vancouver), Exposure (Calgary), Flash (Winnipeg) et Zoom (Saguenay). Il est membre du collectif Boreal et poursuit actuellement une maîtrise en médias documentaires à l'Université Ryerson en tant que boursier d'études supérieures.

L'artiste torontoise Dainesha Nugent-Palache a participé à de nombreuses expositions au niveau national et international. Membre fondatrice de plumb, un collectif ad hoc d'artistes, d'écrivains, de conservateurs et d'un lieu d'exposition à Toronto, elle a également été conservatrice pour le festival de musique féministe et la série de concerts Venus Fest, ainsi que pour Blindspots, une exposition d'art et une projection de film où des artistes queer explorent l'expérience LGBTQ à travers une lentille diasporique. Diplômée et lauréate de prix importants, ses œuvres se trouvent dans la Wedge Collection, la Collection d'art de la Banque TD, et des collections privées. Ses expériences en tant qu'artiste ont également été mises en lumière dans la série sur les artistes durant la COVID, à laquelle s'est intéressée la CBC.

Dustin Brons, artiste basé à Vancouver, titulaire d'un MFA (UC San Diego) et d'un BFA (UBC), et récent participant au Whitney Independent Study Program, travaille à la recontextualisation de matériaux existants à travers des photographies, des vidéos et des textes. Son travail intègre des formes visuelles de l'histoire de l'art occidental comme outils de traitement des sources contemporaines. La nature morte et la peinture de paysage, l'abstraction gestuelle, le conceptualisme linguistique et les dispositifs photographiques, du pictorialisme à l'appropriation, sont reconfigurés dans des représentations du changement climatique et de l'embourgeoisement, en mettant l'accent sur la manière dont les formes visuelles contribuent à façonner les compréhensions sociales et politiques de ces processus intangibles, mais totalisants.

À propos des lauréats de 2020

Originaire de Toronto, Curtiss Randolph construit des scènes sous forme de tableaux ou de récits documentaires mis en scène. Ayant grandi dans une famille de théâtre, les éléments de la production scénique se sont très tôt glissés dans son processus de travail. Mélangeant réalisme, surréalisme et journalisme gonzo, Randolph remet en question les idées préconçues des spectateurs sur le style documentaire, afin d'interroger les idées de fait et de fiction dans le médium photographique.

Katherine Takpannie est une artiste Inuite établie à Ottawa, une écrivaine et une diplômée du programme Nunavut Sivuniksavut (NS). Ses photographies mettent en scène des gestes performatifs et politiques dans des environnements naturels et construits, y compris des portraits intimes de femmes. Ses œuvres font partie de la collection d'art de la ville d'Ottawa et ont été présentées à l'exposition Getting Under Our Skin à la galerie d'art de Guelph et à l'exposition They Forgot We Were Seeds à la galerie d'art de l'Université Carleton.

Basé à Vancouver/Berlin, Noah Friebel se concentre sur l'aspect fabriqué de la photographie, utilisant des éléments de sculpture et d'installation pour examiner notre relation aux images, les uns aux autres, et l'espace rétréci entre les deux. Depuis qu'il a obtenu un BFA de l'Université Emily Carr en 2018, Friebel a fait partie de plusieurs expositions collectives : notamment Green Glass Door chez Trapp Projects et The Lind Prize 2018 à la Galerie Polygon. Son travail a fait l'objet d'une exposition solo à la Republic Gallery en avril 2020.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada abrite la plus grande collection d'art autochtone contemporain au monde, ainsi que la plus importante collection d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus d'un siècle. L'une de ses principales missions est d'accroître l'accès à l'art pour tous les Canadiens. Pour en savoir plus, visitez le site beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram.

À propos de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada

La Fondation soutient le Musée des beaux-arts du Canada dans la réalisation de son mandat en lui fournissant l'appui financier additionnel dont il a besoin pour remplir son rôle de chef de file auprès de la communauté des arts visuels, au pays et à l'international. Ensemble, la philanthropie privée et le soutien du public permettent au MBAC de maîtriser les savoirs et de préserver la richesse des arts visuels au Canada. La Fondation accepte les dons immédiats et différés pour les projets spéciaux et les fonds de dotation. Pour de plus amples renseignements sur les possibilités de don et les avantages, veuillez consulter fondationmbac.ca et suivez-nous sur Twitter sur @NGC_Foundation

Liens utiles :

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Renseignements: Pour les demandes médiatiques seulement, prière de communiquer avec : Denise Siele, Gestionnaire principale, Communications, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]; Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]

Liens connexes

http://www.gallery.ca/