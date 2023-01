Les données de la pandémie montrent une augmentation de près de 25 % chez les gens de moins de 30 ans

TORONTO, le 30 janv. 2023 /CNW/ - Sans surprise, la pandémie a fait sentir ses effets sur la santé mentale de la population. De nouvelles données de la Sun Life montrent plus précisément comment les jeunes ont été touchés. Entre 2019 et 2021, les demandes de règlement liées aux médicaments pour le traitement des troubles de santé mentale chez les jeunes au Canada ont explosé. Chez les 30 ans et moins, elles ont augmenté de 24 %. La tranche des adultes entre 30 et 39 ans a également connu une hausse de 13 %. Au total, 16 % des demandes de règlement à la Sun Life pour des médicaments en 2021 étaient liées à des troubles de santé mentale. Enfin, on a noté une augmentation de 51 % des demandes de règlement pour des spécialistes paramédicaux en santé mentale chez les personnes de moins de 35 ans.

Ces tendances ont été établies en utilisant les données de la Sun Life, notamment celles tirées du rapport Objectif santé de la Sun Life. Ce rapport présente les tendances des demandes de règlement invalidité de millions de participants des régimes canadiens à la Sun Life.

Bien que ces statistiques semblent alarmantes, elles peuvent être le signe d'une augmentation de la sensibilisation et de la discussion autour des problèmes de santé mentale. On peut également y voir une plus grande recherche de soutien. Cela pourrait contribuer à briser les tabous et encourager les gens à chercher de l'aide pour leur problème de santé mentale.

« Avoir des conversations ouvertes et positives sur la santé mentale est une première étape très importante. La recherche prouve que la gravité et la durée d'un trouble de santé mentale sont réduites dès que la personne a accès à des soins, explique Sam Mikail, directeur, solutions en santé mentale à la Sun Life. Lorsqu'il est question de traitement en santé mentale, il n'existe pas d'approche universelle. L'important est d'obtenir le bon traitement, au bon moment, par la bonne personne, que ce soit en consultant un médecin de famille, un psychologue ou en passant par un programme d'aide aux employés au travail. »

Le rapport Objectif santé de la Sun Life montre que les troubles de santé mentale demeurent la cause principale des demandes de règlement invalidité. Plus de la moitié de ces demandes chez les personnes de moins de 44 ans concernent des troubles de santé mentale. En outre, on constate que le traitement précoce peut conduire à une guérison plus rapide et à de meilleurs résultats à long terme.

« Le besoin de soutien en santé mentale est énorme et continue de croître. Nous avons un rôle important à jouer et nous nous efforçons de fournir un accès à un traitement de qualité par l'intermédiaire des régimes de garanties au travail dans l'ensemble du Canada, dit Marie-Chantal Côté, vice-présidente principale, Garanties collectives à la Sun Life. Nous avons lancé plusieurs solutions novatrices pour aider les employeurs à soutenir la santé mentale de leurs employés. Que ce soit par la création de nouveaux programmes et partenariats ou de nouveaux outils et ressources numériques, nous sommes résolus à nous attaquer de front à la crise de la santé mentale. »

Les solutions santé novatrices de la Sun Life aident les Clients, peu importe où ils en sont dans leur parcours santé. Certaines des solutions en santé mentale offertes comprennent un coach en santé mentale propulsé par CloudMD, une trousse d'outils en santé mentale pour les employeurs, ainsi que les programmes d'aide aux employés et de gestion du stress et de bien-être - Soins virtuels Lumino Santé, propulsés par Dialogue.

Apprenez-en plus sur l'engagement de la Sun Life en matière de santé mentale :

1,1 million de dollars pour la santé mentale des familles, des travailleurs et des communautés marginalisées du Québec : https://www.sunlife.ca/fr/about-us/newsroom/news-releases/announcement/santeacute-mentale-au-queacutebec--la-sun-life-annonce-un-investissement-de-11-million-de-dollars/123460/

https://www.sunlife.ca/fr/about-us/newsroom/news-releases/announcement/santeacute-mentale-au-queacutebec--la-sun-life-annonce-un-investissement-de-11-million-de-dollars/123460/ 3,7 millions de dollars pour la santé mentale des jeunes au Canada : https://www.sunlife.ca/fr/about-us/newsroom/news-releases/announcement/la-sun-life-sengage-agrave-investir-37-millions-de-dollars-pour-la-santeacute-mentale-des-jeunes-au-canada/123497/

