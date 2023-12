OTTAWA, ON, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Le Canada continue de bénéficier de l'intérêt manifesté par des jeunes du monde entier souhaitant venir ici pour acquérir et apporter des compétences professionnelles, voyager et participer à l'expérience canadienne.

L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui que la saison 2024 du programme Expérience internationale Canada (EIC) était maintenant ouverte, ce qui permettra à près de 90 000 jeunes des pays et territoires partenaires d'EIC de venir au Canada et d'y participer. Les personnes souhaitant participer peuvent soumettre un profil dès le 11 décembre 2023.

EIC est un programme réciproque qui permet aux jeunes du Canada et de l'étranger de 18 à 35 ans de travailler et de voyager dans d'autres pays. Le Canada a établi des partenariats de mobilité des jeunes avec plus de 35 pays et territoires et, en 2023, a signé de nouveaux arrangements ou accords avec la Finlande, l'Islande et l'Ukraine, et amélioré ceux existants avec la Corée du Sud et le Royaume-Uni. Nous sommes impatients d'accueillir des jeunes étrangers provenant d'encore plus de pays en 2024, mais les jeunes Canadiens auront également plus d'options que jamais pour acquérir une expérience et des perspectives internationales en visitant nos pays partenaires. Nous sommes également heureux d'étendre l'utilisation par EIC de la technologie d'automatisation en vue de détecter les demandes simples en vue d'un traitement simplifié, soutenir la croissance d'EIC et faciliter la venue de jeunes étrangers venant travailler ou voyager au Canada.

Avec l'ouverture de la saison 2024, les participants pourront à nouveau vivre l'expérience canadienne par le travail et les voyages. Cela aura un impact favorable sur les employeurs qui cherchent à pourvoir des postes, ainsi que sur l'industrie touristique canadienne.

Citation

« Le Canada est gagnant lorsque des jeunes du monde entier participent à Expérience internationale Canada. Ce programme aidera les employeurs canadiens dans leur recherche d'employés talentueux, mais servira également à stimuler le secteur touristique partout au pays. Nous espérons également que les jeunes Canadiens profiteront de l'aspect réciproque de ce programme pour acquérir une expérience de travail et de voyage partout dans le monde, qui leur sera utile tout au long de leur vie. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

EIC compte 3 catégories de participation :

Vacances travail - les participants reçoivent un permis de travail ouvert qui leur permet de travailler n'importe où dans le pays d'accueil afin de financer leur séjour; Stage coop international - les participants reçoivent un permis de travail lié à un employeur donné qui permet aux étudiants d'acquérir une expérience pertinente dans leur domaine d'études; Jeunes professionnels - les participants reçoivent un permis de travail pour un employeur précis qui leur permet d'acquérir une expérience pertinente dans leur profession ou leur domaine d'études.

Le Canada et la Finlande ont signé un nouvel accord sur la mobilité des jeunes en mars 2023. Les jeunes Finlandais devraient pouvoir participer une fois que l'accord sera ratifié par les deux pays, dans le courant de 2024.

et la Finlande ont signé un nouvel accord sur la mobilité des jeunes en mars 2023. Les jeunes Finlandais devraient pouvoir participer une fois que l'accord sera ratifié par les deux pays, dans le courant de 2024. Les jeunes pourront participer à l'accord de mobilité des jeunes Canada- Ukraine une fois que les voyages en Ukraine seront devenus sécuritaires.

Liens connexes

Suivez le programme EIC

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources (à l'intention des médias seulement) : Bahoz Dara Aziz, Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]