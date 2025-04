Construits par Eastern Power Solutions, les projets combinant énergie solaire et stockage fourniront une capacité de 10 MW / 20 MWh en énergies propres, essentielles au réseau électrique des Samoa américaines.

MONTRÉAL , le 15 avril 2025 /CNW/ - Stockage d'énergie EVLO inc. (EVLO), fournisseur de systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSÉB) entièrement intégrés et filiale en propriété exclusive d'Hydro-Québec, a annoncé aujourd'hui qu'elle a achevé la mise en service d'un premier de trois systèmes de stockage d'énergie (4 MW, 8 MWh, durée: 2 heures) aux Samoa américaines. En collaboration avec Eastern Power Solutions (EPS), un fournisseur de services d'énergie clés en main, ces projets combinant l'énergie solaire et le stockage d'énergie appuieront la mission de l'American Samoa Power Authority (ASPA) visant à fournir à la communauté des Samoa américaines des services publics de qualité, sûrs, abordables et durables.

Les trois projets, déployés sur les îles de Tutuila et d'Aunu'u, auront une capacité installée de 4 MW / 8 MWh, 5 MW / 10 MWh et 1 MW / 2 MWh, respectivement. Ils contribueront au contrôle de la vitesse de montée, une stratégie permettant de lisser et limiter les fluctuations liées à la production d'énergie solaire, assurant ainsi une intégration fiable des énergies renouvelables et la stabilité du réseau électrique. L'American Samoa Power Authority a choisi Eastern Power Solutions et les SSÉB EVLO 1000 afin de favoriser la distribution d'une énergie sûre, fiable et propre à la communauté locale.

ASPA est un service public qui fournit de l'électricité, de l'eau, le traitement des eaux usées et des déchets à environ de 50 000 résidents. Les Samoa américaines ont recours à des combustibles fossiles importés pour combler la quasi-totalité des besoins énergétiques du territoire, y compris pour les transports, l'eau potable, le traitement des eaux usées et l'essentiel de sa production d'électricité. En 2016, l'American Samoa Renewable Energy Committee (ASREC) s'est donné l'objectif de combler 100% de ses besoins énergétiques avec des sources d'énergies renouvelables, principalement l'énergie solaire, et ce, d'ici 2040.

« Chez EVLO, nous nous engageons à fournir des solutions de stockage d'énergie sûres et efficaces aux services publics et aux producteurs d'électricité qui souhaitent intégrer des technologies plus propres à leur mix énergétique », a déclaré Sonia St-Arnaud, présidente-directrice générale d'EVLO. « Ce projet illustre notre engagement mutuel, avec ASPA et EPS, envers un avenir plus propre et un réseau électrique plus résilient. En fournissant des solutions SSÉB robustes et entièrement intégrées, EVLO répond aux besoins de ses clients, où qu'ils soient, et contribue à la stabilité des réseaux électriques et à l'intégration des sources d'énergie renouvelable, dans les zones continentales comme dans les régions isolées. »

« Eastern Power Solutions est très fière de mener la construction de ces projets dans les Samoa américaines », a déclaré Scott Bonney, chef de l'exploitation d'EPS. « Grâce à notre présence internationale, nous sommes l'une des entreprises les plus actives dans le domaine des solutions d'énergie solaire clés en main sur les territoires américains. La mise en service de ce site témoigne des premières réalisations dans le cadre de notre collaboration avec EVLO et ASPA pour des projets de production d'énergie solaire et de stockage. »

Les Samoa américaines sont le territoire américain le plus au sud du pays; il s'étend sur environ 197 kilomètres carrés et comprend cinq îles et deux atolls de corail. Du fait de son isolement géographique, l'archipel doit produire toute l'électricité nécessaire aux besoins de la communauté et vise une plus grande indépendance énergétique pour assurer un avenir plus durable. Situées à moins de 1600 kilomètres au sud de l'équateur, les Samoa américaines bénéficient d'une localisation unique pour capter l'énergie solaire qui y est abondante. Les projets SSÉB seront essentiels pour permettre aux Samoa américaines d'atteindre leurs objectifs en matière d'énergies renouvelables, en maximisant l'utilisation de l'énergie solaire, en réduisant leur dépendance aux combustibles importés et en assurant la sécurité et la fiabilité du réseau.

Stockage d'énergie EVLO inc. (EVLO) est un fournisseur de solutions et de systèmes de stockage d'énergie par batterie entièrement intégrés et une filiale d'Hydro-Québec, le plus grand producteur d'énergies renouvelables en Amérique du Nord. Avec ses systèmes de stockage d'énergie par batterie à grande échelle, son logiciel de commande, ses services de déploiement, de surveillance et de gestion des systèmes, EVLO offre une performance, une sécurité et une fiabilité supérieures. Ses solutions de classe mondiale s'appuient sur plusieurs décennies de recherche et développement. Ses services complets sont offerts par une équipe d'experts chevronnés, motivés par la collaboration avec les clients pour bâtir un avenir énergétique plus propre et plus résilient. Pour en savoir plus : evloenergy.com/fr

Eastern Power Solutions (EPS) est déterminée à promouvoir des systèmes renouvelables et durables pour l'avenir. Avec un engagement inégalé à aider les clients à devenir plus "verts", EPS réalise des projets de toute envergure, se traduisant par des installations solaires de conception unique, destinées à dépasser les attentes des clients. Pour en savoir plus : easternpowersolutions.com

