Le projet contribuera à la résilience du réseau et à l'intégration de l'énergie solaire pour un regroupement d'acheteurs du sud de la Californie

MONTRÉAL, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Stockage d'énergie EVLO inc. (EVLO), fournisseur de systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSÉB) entièrement intégrés et filiale en propriété exclusive d'Hydro-Québec, a le plaisir d'annoncer la livraison d'unités de stockage d'énergie par batterie pour son premier projet SSÉB en Californie.

Ce projet, d'une capacité de 12 MW / 64 MWh, sera mis en service au printemps 2025. Ses applications comprennent plusieurs bénéfices pour le réseau, en permettant notamment une meilleure intégration de l'énergie solaire, l'écrêtage des pointes de consommation, et procurant des services auxiliaires tels que la régulation de la fréquence et de la tension. EVLO a été sélectionnée pour sa capacité avérée à fournir une solution SSÉB complète et polyvalente qui offrira une plus grande valeur au réseau et aux parties prenantes du projet. L'accord d'enlèvement, en vertu duquel un client s'engage à acheter la production électrique selon des conditions prédéterminées, a été conclu avec un regroupement d'acheteurs (« Community Choice Aggregator » ou CCA) dans le sud de la Californie.

Les services complets d'EVLO comprennent la conception, l'ingénierie, l'approvisionnement, la production, la livraison et la mise en service d'un SSÉB composé de 64 unités EVLO 1000 et de 16 unités de conversion de puissance (PCS). Le tout sera géré par EVLOGIX, le système de gestion de l'énergie (EMS) nord-américain exclusif d'EVLO, prêt pour la norme NERC-CIP. Les composants du système ont été adaptés pour résister à la corrosion et assurer sa performance optimale dans les conditions caractéristiques de ce milieu côtier salé et humide.

« Nous sommes fiers que la solution d'EVLO ait répondu aux exigences les plus strictes du client en matière de sécurité et de cybersécurité », a déclaré Sonia St-Arnaud, présidente-directrice générale d'EVLO. « Ce projet marque notre présence d'un océan à l'autre aux États-Unis et témoigne de notre engagement à fournir des solutions de stockage d'énergie sécuritaires et fiables ».

En octobre dernier, la capacité installée de stockage d'énergie par batterie a atteint plus de 13 GW en Californie. Le stockage d'énergie sera essentiel pour permettre à l'État d'atteindre ses objectifs à long terme en matière de carboneutralité et de réduction des émissions, tout en maintenant la fiabilité et la résilience du réseau. Le projet d'EVLO contribuera également aux progrès de l'État qui vise à atteindre 52 GW de stockage d'énergie par batterie d'ici 2045.

EVLO avait annoncé en août 2024 la mise en service de son premier projet aux États-Unis, à Troy dans l'État du Vermont, ainsi qu'une série de trois projets avec Dominion Energy pour un total de plus de 300 MWh qui seront déployés en Virginie en 2025 et 2026. Avec ce projet marquant en Californie et sa présence en expansion aux États-Unis, EVLO continue de démontrer son leadership en matière de transition vers les énergies propres en Amérique du Nord. Le nombre croissant de déploiements réussis de l'entreprise, conjugué à l'expertise reconnue d'Hydro-Québec, place EVLO à l'avant-scène du marché du stockage d'énergie, qui est en pleine évolution.

À propos de Stockage d'énergie EVLO Inc.

Stockage d'énergie EVLO inc. (EVLO) est un fournisseur de solutions et de systèmes de stockage d'énergie par batterie entièrement intégrés et une filiale d'Hydro-Québec, le plus grand producteur d'énergies renouvelables en Amérique du Nord. Avec ses systèmes de stockage d'énergie par batterie à grande échelle, son logiciel de commande, ses services de déploiement, de surveillance et de gestion des systèmes, EVLO offre une performance, une sécurité et une fiabilité supérieures. Ses solutions de classe mondiale s'appuient sur plusieurs décennies de recherche et développement. Ses services complets sont offerts par une équipe d'experts chevronnés, motivés par la collaboration avec les clients pour bâtir un avenir énergétique plus propre et plus résilient.

