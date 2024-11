La version modifiée d'EVLOFLEX a obtenu la certification UL 9540, facilitant la transition énergétique de l'État de Virginie avec le déploiement de +300 MWh

MONTRÉAL, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Stockage d'énergie EVLO Inc. (EVLO), fournisseur de systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSÉB) entièrement intégrés et filiale en propriété exclusive d'Hydro-Québec, annonce une importante avancée dans sa relation avec Dominion Energy (Dominion), entreprise de services publics d'électricité, afin de développer un SSÉB dont les caractéristiques de sécurité et de protection contre les incendies respectent et surpassent les spécifications de sécurité uniques de Dominion. Cette version modifiée d'EVLOFLEX a récemment obtenu la certification UL 9540, démontrant l'expertise d'EVLO dans la création de solutions SSÉB innovantes qui surpassent les normes de sécurité.

Le système de stockage EVLOFLEX. (Groupe CNW/EVLO)

La certification UL 9540 atteste de la sécurité du SSÉB, de sa fiabilité et de sa performance lors des phases de conception, de production, d'essais, d'installation et d'exploitation. Elle exige de démontrer une gouvernance robuste de la sécurité fonctionnelle, de la préparation à la prévention et à la réponse aux incendies, des dispositions relatives au confinement des explosions, de la sensibilité de la détection des dangers et de la résistance aux défaillances en cascade. Le protocole d'essai UL 9540A, menant à la certification UL 9540 et reconnu pour sa rigueur, a été mené par des agences nord-américaines indépendantes de certification.

« Nous sommes fiers que notre équipe soit parvenue à pousser encore plus loin le design de l'EVLOFLEX pour répondre aux exigences spécifiques de sécurité de Dominion », a déclaré Michel Cousineau, chef de la technologie d'EVLO. « Grâce à des ajustements ciblés, nous avons renforcé davantage les caractéristiques de sécurité d'EVLOFLEX. Par exemple, l'intégration d'un panneau externe de contrôle des incendies facilitera le processus d'approbation des autorités réglementaires compétentes. Cela profitera à Dominion ainsi qu'à de futurs clients dont les projets devront répondre à des normes strictes de certification, telles que NFPA 72. »

EVLOFLEX, la solution SSÉB pleinement intégrée d'EVLO pour les projets à grande échelle, est conçue pour aider les services publics à stabiliser leurs réseaux, contrôler les flux énergétiques et optimiser l'exploitation de leurs actifs. Le système possède des caractéristiques de protection contre les incendies à tous les niveaux, dont des mesures d'atténuation active et passive de l'emballement thermique. L'approche unique d'EVLOFLEX dépasse les exigences des normes de conception NFPA 69 visant à assurer l'évacuation passive des gaz, même en cas de panne d'électricité. EVLOLEX a d'abord obtenu la certification UL 9540 en mars 2024, avant d'être certifiée de nouveau pour valider la mise à niveau de ses caractéristiques de sécurité tel que requis par Dominion, témoignant de l'engagement d'EVLO envers l'excellence et de ses efforts pour répondre aux besoins de ses clients.

« Notre collaboration avec Dominion Energy est fondée sur notre approche centrée sur le client, ainsi que notre engagement à fournir des produits répondant aux exigences de sécurité les plus strictes et une performance supérieure », a ajouté Sonia St-Arnaud, présidente-directrice générale d'EVLO. « En tant que filiale d'Hydro-Québec, le plus grand fournisseur d'énergie renouvelable en Amérique du Nord, travailler en partenariat avec les services publics fait partie de notre ADN. La certification à la norme UL 9540 de cette version d'EVLOFLEX, dont les caractéristiques de sécurité et de protection contre les incendies ont été bonifiées, illustre notre engagement indéfectible envers la sécurité et l'innovation dans le domaine du stockage d'énergie à grande échelle. »

Cette version d'EVLOFLEX sera déployée dans trois projets à grande échelle dans le Commonwealth de Virginie, avec une capacité totale de plus de 300 MWh. Ces projets s'inscrivent dans le plan de transformation du réseau de Dominion qui vise à moderniser son infrastructure, tout en préservant la sécurité et la fiabilité de service. Ils soutiendront aussi les objectifs de la Loi sur l'économie propre de l'État de Virginie (VCEA), une loi en vigueur dont l'objectif est de rendre l'État carboneutre d'ici 2050. Le VCEA est, à ce jour, l'initiative la plus ambitieuse de la Virginie en matière d'énergie propre.

La mise en service des trois projets en Virginie débutera en 2025 et 2026. Les caractéristiques de sécurité renforcée d'EVLOFLEX seront également disponibles à l'avenir pour les projets d'autres clients d'EVLO recherchant à répondre aux normes de sécurité les plus élevées.

À propos de Stockage d'énergie EVLO Inc.

Stockage d'énergie EVLO inc. (EVLO) est un fournisseur de solutions et de systèmes de stockage d'énergie par batterie entièrement intégrés et une filiale d'Hydro-Québec. Les systèmes de stockage d'énergie par batterie à grande échelle et les logiciels de commande d'EVLO offrent une sécurité et une fiabilité supérieures, qui s'appuient sur plusieurs décennies de recherche et développement. Ses services complets sont offerts par une équipe d'experts chevronnés, motivés par la collaboration avec les clients pour bâtir un avenir énergétique plus propre et plus résilient.

