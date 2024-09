Trois projets de stockage EVLOFLEX contribueront à l'atteinte de l'objectif de l'État en matière d'électricité carboneutre d'ici 2050

MONTRÉAL, le 4 sept. 2024 /CNW/ - Stockage d'énergie EVLO Inc. (EVLO), un fournisseur de systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSÉB) entièrement intégrés et une filiale en propriété exclusive d'Hydro-Québec, a le plaisir d'annoncer le déploiement de trois systèmes de stockage d'énergie EVLOFLEX dans le Commonwealth de Virginie, aux États-Unis.

Ces projets, dont la mise en service est prévue en 2025 et 2026, soutiendront la Loi sur l'économie propre de la Virginie (« Virginia Clean Energy Act » ou VCEA), la politique la plus ambitieuse de l'histoire de cet État en matière d'énergie propre. Cette loi vise à transformer le réseau électrique pour le rendre carboneutre d'ici 2050 et à stimuler les investissements dans les technologies propres, afin de lutter contre les changements climatiques.

« EVLO est fière de soutenir les objectifs ambitieux de l'État de Virginie en matière d'énergie propre en menant trois importants projets de SSÉB sur son territoire », a mentionné Sonia St-Arnaud, présidente-directrice générale d'EVLO. « Alors que la Virginie cherche à moderniser son portefeuille d'énergies propres, les systèmes de stockage d'énergie par batterie, tels que l'EVLOFLEX, sont essentiels pour garantir que les services publics d'électricité atteignent leurs objectifs en matière d'énergie propre de manière fiable et sûre. La Virginie est sur la voie d'un réseau électrique sans carbone, abordable et fiable d'ici 2050 ».

Le premier système de stockage d'énergie à grande échelle, d'une capacité de 5 MWh, sera intégré au microréseau d'une installation alimentée par l'énergie solaire et le stockage par batterie. Le microréseau servira à étudier comment les technologies propres peuvent contribuer aux progrès des réseaux de demain.

Le second projet est un système de stockage autonome qui renforcera la fiabilité du réseau local et contribuera à ce que les services publics d'électricité atteignent l'objectif 100% énergie propre fixé par l'État. Avec une capacité de 75 MWh, il s'agira de l'un des projets autonomes les plus importants de Virginie, une fois la mise en service achevée en 2025.

Le trio de projets est complété par une installation d'énergie solaire photovoltaïque dans un important pôle de transport, qui aura une capacité installée de 225 MWh. Lorsqu'il sera mis en service en 2026, il s'agira du plus grand projet de stockage d'énergie par batterie en Virginie.

Les SSÉB d'EVLO assureront la fiabilité du réseau, grâce à un approvisionnement régulier en électricité propre aux foyers, aux communautés et aux entreprises, tout en contribuant aux objectifs de la Loi. Entrée en vigueur en 2020, la VCEA établit des cibles en matière d'énergie propre avec des objectifs pour l'éolien, le solaire et le stockage d'énergie. Le stockage d'énergie à grande échelle est un complément idéal à l'énergie éolienne et solaire, puisqu'il permet de renforcer la résilience du réseau en stockant l'énergie en surplus lorsque la demande est faible et en la réinjectant dans le réseau lors des pointes de consommation.

La sécurité incendie étant une priorité pour toutes les parties impliquées dans des projets, les solutions d'EVLO sont élaborées selon une approche multiniveau qui permet d'atténuer les risques d'incendie, en intégrant des mesures actives et passives qui répondent et dépassent les normes les plus élevées. En plus d'avoir obtenu la certification UL 9540, la principale norme de sécurité nord-américaine pour les batteries connectées au réseau électrique, EVLO a également élaboré son propre plan de validation de l'ingénierie, qui évalue le système complet dans des conditions d'exploitation réelles afin d'assurer la performance des systèmes en toute circonstance. EVLO incorporera également des dispositifs de sécurité incendie avancés aux trois projets en Virginie, tel que requis par les clients.

