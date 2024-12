EVENEMENT REPORTÉ - Invitation aux médias - Pas de vacances ni de prime pour les salarié-es de la Buanderie Centrale de Montréal

Aux vues des conditions météo, nous avons décidé de remettre cette action à un autre moment.

MONTRÉAL, le 11 déc. 2024 /CNW/ - La Buanderie Centrale de Montréal (BCM), située en face de la Place Versailles lave à peu près tout ce qui se salit dans les hôpitaux de la région. Cet établissement sans but lucratif, bien qu'il ne soit pas intégré à Santé Québec, prodigue des services fiables et de grande qualité. Or, ses salarié-es sont laissés pour compte. Ils se font refuser la prime de tri et de transport de linge souillé, des vacances pour les Fêtes, et la considération la plus élémentaire pour les électromécaniciens. Le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Buanderie Centrale de Montréal, avec l'appui du Conseil central du Montréal Métropolitain (CCMM-CSN), de la Fédération de la Santé et des Services sociaux (FSSS-CSN) et de la CSN se rassemblent aujourd'hui pour réclamer le respect de la convention collective.

Quoi : Point de presse lors d'un rassemblement festif

Où : 7250 Rue Joseph-Daoust, Montréal

Quand : 11 décembre, de 12 h 30 à 13 h, point de presse à 12 h 30 et entrevues privées par la suite.

Prendrons la parole :

Carlos Dario Sarmiento, président du syndicat des travailleuses et travailleurs de la Buanderie Centrale de Montréal

de la Buanderie Centrale de Montréal

Chantal Ide, première vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN

Réjean Leclerc, président de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN

François Enault, 1er vice-président de la CSN

À propos

Le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Buanderie Centrale de Montréal compte près 190 membres. Il est soutenu dans ces revendications par le conseil central du Montréal métropolitain-CSN qui rassemble plus de 105 000 membres, par la Fédération de la santé et des services sociaux, rassemblant près de 145 000 membres ainsi que par la Confédération des syndicats nationaux regroupant près de 330 000 membres dans toutes les régions du Québec.

