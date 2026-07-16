Le Canada annonce du financement pour la création de logements à Calgary

CALGARY, AB, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays. Nous mettons l'accent sur l'aménagement de quartiers extraordinaires où les gens veulent vivre et où ils ont les moyens d'habiter.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 34 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour le logement abordable afin d'aider à construire et à réparer 485 logements à Calgary et dans le sud de l'Alberta. L'annonce a été faite au 3731 Quesnay Wood Drive SW, sur le site des maisons en rangée et appartements Currie. Les projets ont bénéficié d'un financement de près de 25 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour le logement abordable pour la construction de 62 nouveaux appartements et de 10 maisons en rangée. L'immeuble d'appartements de quatre étages comprendra 50 logements d'une chambre et 12 logements de deux chambres. Les maisons en rangée sont destinées aux femmes et aux enfants. Elles comptent huit logements de trois chambres et deux logements de quatre chambres. En plus des espaces privés, l'immeuble d'appartements comprendra un salon partagé pour les résidents afin de stimuler la socialisation, d'organiser des événements et de favoriser le sentiment d'appartenance à la communauté. Les deux ensembles résidentiels sont bien situés, à proximité de parcs et de réseaux de sentiers, ce qui offre un accès pratique aux activités de plein air et grands espaces extérieurs.

L'annonce a été faite aujourd'hui par l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Martina Jileckova, directrice de l'exploitation, Onward Home Society.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici, à Calgary, et partout au Canada, pour aider à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. L'accès à un logement abordable de qualité convenable est le fondement de la réussite socio-économique. Il améliore les résultats en matière d'éducation et de santé, augmente les possibilités d'emploi et favorise l'engagement et la cohésion dans la collectivité, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière. » - L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Notre gouvernement est déterminé à stimuler l'offre pour réduire les coûts du logement. Ce projet permettra de créer plus de logements dont ont grandement besoin les personnes qui vivent et travaillent à Calgary et dans le sud de l'Alberta. C'est un exemple de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements et le secteur privé travaillent ensemble pour réaliser de grandes choses. Des projets comme celui-ci représentent un autre très grand pas vers la réalisation de notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - Corey Hogan, député fédéral de Calgary Confederation

« Nous tenons à remercier le gouvernement fédéral de poursuivre ses investissements dans le logement à Calgary. Ces ensembles résidentiels illustrent ce qui peut être réalisé lorsque les gouvernements et les partenaires communautaires unissent leurs efforts et leurs investissements pour créer et préserver davantage de logements abordables, renforçant ainsi les collectivités et améliorant les résultats en matière de logement pour la population de Calgary. » - Reid Hendry, chef du logement, Ville de Calgary

« À Onward, nous savons qu'un logement est le fondement de tout le reste. Grâce au soutien du gouvernement du Canada, nous bâtissons 72 logements à Currie, y compris pour les femmes et leurs enfants, ainsi que des appartements accessibles pour les personnes ayant différentes capacités. Ensemble, nous créons des logements qui renforceront des vies et des communautés pour des générations à venir. » - Martina Jileckova, directrice de l'exploitation, Onward Home Society

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En mars 2026, le gouvernement du Canada avait engagé 15,83 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 61 700 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. L' Initiative des terrains fédéraux (ITF) est un fonds de plus de 318,9 millions de dollars qui appuie la cession ou la location de terrains et d'immeubles fédéraux excédentaires afin qu'ils soient transformés en logements abordables. L'ITF est une initiative de la Stratégie nationale sur le logement mise en œuvre par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC) et la Société immobilière du Canada.

est un fonds de plus de 318,9 millions de dollars qui appuie la cession ou la location de terrains et d'immeubles fédéraux excédentaires afin qu'ils soient transformés en logements abordables. L'ITF est une initiative de la Stratégie nationale sur le logement mise en œuvre par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC) et la Société immobilière du Canada. Voici la répartition du financement fourni pour les appartements Currie, situés au 3731 Quesnay Wood Drive SW : 20,7 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; 4 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'intermédiaire de l'Initiative des terrains fédéraux; 1,3 million de dollars de la Onward Homes Society

Voici la répartition du financement fourni pour les maisons en rangée Currie, au 198 Normandy Drive SW : 3,9 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; 650 614 $ du gouvernement fédéral par l'intermédiaire de l'Initiative des terrains fédéraux; 523 138 $ de la Onward Homes Society



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le pilier du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et efficace qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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Annexe -- Autres ensembles résidentiels inclus dans cette annonce :

Nom de

l'ensemble

résidentiel Adresse Programme Financement

fédéral Logements McNeill Road 816, McNeill Road NE, Calgary FLA 159 719 $ 7 Réparations -

Calgary Dream Centre 4510, Macleod Trail SO, Calgary FLA 1 122 000 $ 374 Phase 2 - Livingston 149, Livingston Hill NE, Calgary FLA 3 746 659 $ 16 Aménagement

du terrain - PHL 5312, 5 St E, Claresholm FLA 4 643 758 $ 16

SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]