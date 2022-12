Espace Rivière - La Ville de Montréal choisit le concept d'Affleck de la Riva | Coarchitecture pour le futur Espace Rivière

MONTRÉAL, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles sont fiers d'annoncer que la proposition d'architecture retenue pour le projet Espace Rivière est celle d'Affleck de la Riva | Coarchitecture, LGT inc. et François Courville. Le jury d'experts qui pilote le concours pluridisciplinaire d'architecture a souligné, notamment, l'expérience générale et la présence d'espaces de vie accueillants, la flexibilité des aménagements et le lien que recrée le bâtiment avec le boulevard Perras et la nature environnante.

Ce projet, qui regroupe une bibliothèque, une maison de la culture, des espaces sociocommunautaires ainsi qu'un bureau Accès Montréal (BAM), est financé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal.

Un projet en accord avec l'esprit du lieu

La proposition d'Affleck de la Riva | Coarchitecture mise sur la référence à la géologie : la montagne, la falaise et le magma. En ce sens, les strates, la coloration et la matérialité deviendront des repères pour l'arrondissement. Sa présence imposante dans le quartier est assumée et son rapport à la rue est ramené à l'échelle humaine grâce à son large parvis orangé sur le boulevard Perras. L'accueil est convivial, chaleureux et l'orientation intérieure y est facile et intuitive.

Espaces lumineux et vues vers la rivière

Le jury a souligné qu'avec des plans clairs, libres, simples et des circulations fluides, Espace Rivière offrira une grande flexibilité d'usages. L'échelle humaine, la coloration et le caractère ludique des lieux, notamment la glissade, contribueront au plaisir de fréquenter Espace Rivière. L'animation publique et culturelle y est bien sentie, avec notamment deux espaces publics extérieurs complémentaires aux espaces sur rue. La qualité des terrasses extérieures et des toitures-cascades rendent le lieu vert et organique.

Espace Rivière : premier bâtiment municipal carboneutre dans sa conception

Le lauréat propose des mesures en développement durable innovantes qui incluent le recyclage de la brique pour la formation d'un accumulateur thermique et la récupération de la structure existante pour réaliser la structure du toit du stationnement. Le bâtiment est conçu pour atteindre l'accréditation LEED v4 niveau Or et la norme BCZ Design v2.

La Ville tient à souligner l'excellence des trois équipes finalistes :

Anne Carrier Architecture | Groupe A

En ingénierie : Les Services EXP inc

En architecture du paysage : WAA Montréal

Atelier Big City + Cimaise

En ingénierie: VINCI Consultants, Geniex et Ambioner

En architecture du paysage : Catalyse Urbaine

ACDF Architecture

En ingénierie : Marchand Houle et ass, ELEMA Experts-conseils et Dupras Ledoux

En architecture du paysage : Stantec

La Ville de Montréal tient à remercier les membres du jury :

Étienne Bernier, architecte, Agence spatiale

Ismaïla Camara, ingénieur, Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

Maya El Kheir, architecte, Ville de Montréal

Caroline Lajoie, architecte, CIRCUM ARCHITECTURE

Ford McKeown Larose, danseur et danseur et directeur artistique, Forward Movements

Sylvie Perrault, architecte, Perrault Architecture

Jenny Salgado, musicienne et artiste multidisciplinaire

Peter Soland, architecte, architecte paysagiste et designer urbain, Civiliti

Claude Toupin, chef de division Culture et bibliothèque, Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

CITATIONS

« Je félicite la firme Affleck de la Riva | Coarchitecture pour ce projet architectural magnifique. Espace Rivière contribuera sans aucun doute à accroître le dynamisme de ce secteur de notre métropole, en plus de le rendre encore plus beau. Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer la réalisation de ce nouveau lieu par l'intermédiaire de l'entente sur le développement culturel avec la Ville de Montréal. Je suis convaincu que cet endroit convivial et attrayant fera la fierté des citoyennes et des citoyens », a mentionné le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe.

« Espace Rivière a été rêvé et imaginé pendant des années. Son arrivée comblera les besoins importants en espaces de rassemblement pour la population, en offrant des activités de lecture, de loisirs, de culture et d'apprentissage. Nous saluons l'audace d'Affleck de la Riva | Coarchitecture, qui nous propose des espaces lumineux, des vues profondes sur la rivière, un contact avec l'eau et un accueil à la fois chaleureux et ludique », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

« C'est un jalon important que nous franchissons aujourd'hui. Les citoyennes et les citoyens de Rivière-des-Prairies attendent ce projet depuis tellement d'années, le fait de voir aujourd'hui les premières images me rend heureuse et fébrile! Nous passons enfin à une autre étape de ce projet dont nous avons tant rêvé. La proposition de concept des firmes Affleck de la Riva | Coarchitecture nous transporte dans un lieu convivial et chaleureux, où toutes et tous pourront se rassembler. Les images conceptuelles de l'intérieur sont invitantes et colorées, laissant entrevoir un lieu dynamique et intuitif. Et que dire de la proposition des terrasses-cascades qui rappellent l'eau et la rivière juste à côté », a souligné la mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois.

Prochaines étapes

L'équipe lauréate fera l'objet d'une recommandation au conseil municipal au début de 2023 pour un octroi de contrat pour la réalisation du projet.

Début des plans et devis : 2023-2024

Début des travaux prévu : 2025

Ouverture : 2027

À propos d'Espace Rivière

Espace Rivière regroupera dans un même lieu une bibliothèque, une maison de la culture et des espaces sociaux destinés à l'ensemble de la communauté pour des activités d'apprentissage, de création et de loisirs.

