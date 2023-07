Le gouvernement du Canada annonce qui fera partie de la délégation canadienne à ces jeux

OTTAWA, ON, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Du 28 juillet au 6 août 2023, la Francophonie internationale sera rassemblée à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour les 9es Jeux de la Francophonie.

Aujourd'hui, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a annoncé la composition d'Équipe Canada, qui participera à cette grande rencontre sportive et culturelle, la plus importante du genre dans la Francophonie.

Durant ces jeux, de jeunes artistes et athlètes de partout au Canada et âgés de 18 à 35 ans feront valoir la richesse de la culture francophone canadienne et l'excellence sportive de notre pays dans 7 disciplines.

Volet culturel

Pour le volet culturel, Équipe Canada sera composée de Mia Kelly, en chanson, de Guyaume Boulianne, en conte, et de Caroline Douville, en peinture.

La troupe AMS représentera le Canada en danse de création. Elle est composée du chorégraphe Andy Michel Shadari et des danseurs Wylcharles Pierre, Mycah-Christina Alphonse, Marie-Neika Obas, Hilary Hilaire et Bradley Auminio.

La formation Break City All-Stars en mettra plein la vue en danse hip-hop. Le chorégraphe David Michel et les danseurs Alain Abboud, Andrew EA, Sean Wathen et Zaxhary van Gils représenteront fièrement le Canada dans cette discipline.

Volet sportif

En judo, le Canada sera représenté par John Junior Messé A Bessong, David Popovici, Justin Lemire, Alexandre Arencibia et Julien Frascadore, chez les hommes. Du côté des femmes, les représentantes sont Charlize Isabelle Medilo, Evelyn Beaton, Laurence Biron, Isabelle Harris et Coralie Godbout.

Et finalement, en lutte, la délégation sera composée de Aidan Stevenson, Nyla Burgess, Vianne Rouleau, Aleah Nickel et Katie Mulkay.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la participation d'Équipe Canada à cette rencontre, consultez le site Web des Jeux de la Francophonie.

Citations

« Le gouvernement du Canada est heureux d'appuyer les jeunes athlètes et artistes qui participeront aux Jeux de la Francophonie. Équipe Canada saura faire honneur à la réputation du pays sur la scène artistique, culturelle et sportive internationale. Le Canada est fier d'être membre de la Francophonie et de célébrer notre diversité culturelle et notre patrimoine francophone. Bonne chance à tous les membres d'Équipe Canada. Je vous souhaite d'excellents Jeux! »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« En tant que pays fondateur et membre actif et engagé de la Francophonie, le Canada va envoyer une délégation canadienne aux Jeux de la Francophonie à Kinshasa. Je souhaite bonne chance à Équipe Canada et je tiens à remercier la République démocratique du Congo pour ses efforts considérables dans la préparation et la tenue de cet événement. »

- Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères

Les faits en bref

Les Jeux de la Francophonie sont les seuls jeux internationaux où des disciplines sportives et culturelles sont présentées dans un contexte compétitif.

Créés en 1987 lors du Sommet de la Francophonie de Québec, les Jeux rassemblent tous les 4 ans près de 3 000 athlètes et artistes de 18 à 35 ans issus des États et gouvernements de l'Organisation internationale de la Francophonie.

Parmi les anciens participants canadiens au volet culturel des Jeux de la Francophonie, mentionnons les conteurs Stéphane Guertin (2013), François Lavallée (2005) et Fred Pellerin (2001), le chanteur Samian (2013), le groupe Karkwa (2009), et la chanteuse Marie-Jo Thério (1997). Dans le volet sportif, on retrouve la judoka Catherine Beauchemin-Pinard (2013), le sauteur en hauteur Derek Drouin (2013), les sprinteurs Bruny Surin (2001) et Donovan Bailey (1994), le boxeur Jean Pascal (2001), et la spécialiste du 100 mètres haies Perdita Félicien (2001).

Le Canada a participé à tous les Jeux de la Francophonie depuis les premiers organisés en 1989 au Maroc. Les autres Jeux ont été tenus en France (1994 et 2013), à Madagascar (1997), au Canada (2001), au Niger (2005), au Liban (2009) et en Côte d'Ivoire (2017).

Le Canada et les gouvernements du Québec et du Nouveau-Brunswick étant membres de la Francophonie internationale, la délégation canadienne aux Jeux est habituellement constituée de trois équipes : le Canada, le Canada-Québec et le Canada-Nouveau-Brunswick. Le Québec a annoncé le 27 juin dernier qu'il n'enverrait pas d'artistes ni d'athlètes aux Jeux de Kinshasa.

La Francophonie est un ensemble de 88 États et gouvernements membres et observateurs qui ont la langue française et des valeurs en partage.

Le Canada est le deuxième bailleur de fonds des institutions de la Francophonie avec des contributions s'élevant à plus de 42 millions de dollars en 2022-2023.

