Abenaki Aventure obtient une aide financière de 100 000 $ de DEC afin d'améliorer son offre touristique et d'adopter des pratiques écoresponsables.

ODANAK, QC, le 29 juin 2023 /CNW/ - L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 100 000 $ à Abenaki Aventure. Cet appui de DEC a permis à l'entreprise de construire des chalets quatre saisons et d'aménager des espaces de camping tout en adoptant des pratiques écoresponsables.

Abenaki Aventure est un centre de villégiature situé sur les terrains de la communauté abénakise d'Odanak. L'entreprise a commencé ses activités à l'été 2021 et son objectif est de mettre en valeur la culture abénakise et la culture autochtone. L'établissement d'hébergement est constitué de chalets quatre saisons et de roulottes prêt-à-camper. Il y a également une offre de terrains de camping pour les véhicules récréatifs et pour les visiteurs en tente (vélotourisme).

Le rôle que jouent les communautés autochtones dans le développement économique du pays est inestimable. Dans la foulée de la Journée nationale des peuples autochtones célébrée le 21 juin, le gouvernement du Canada tient à mettre en lumière leur leadership et leur savoir-faire, qui sont essentiels pour bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus inclusive.

« Notre gouvernement s'est donné comme mission de soutenir le développement économique du pays et cela ne peut se faire sans l'apport essentiel des communautés autochtones. Grâce à l'appui de DEC à Abenaki Aventure, nous contribuons au développement économique de la communauté abénakise d'Odanak, en plus de hausser l'attractivité touristique de la région du Centre-du-Québec. Les investissements de notre gouvernement dans les expériences comme celle d'Abenaki Aventure nous permettent de renforcer et de bonifier notre offre touristique afin de recevoir toujours plus de touristes de chez nous et de partout dans le monde. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Nous sommes très reconnaissants de l'investissement de DEC dans nos projets et sommes fiers de mettre en valeur le développement touristique de notre région. Chez Abenaki Aventure, nous sommes résolus à offrir à nos visiteurs une expérience unique et mémorable, imprégnée de l'authenticité de la culture autochtone. Nous croyons fermement que le tourisme durable et la valorisation de notre identité sont des piliers essentiels pour bâtir un avenir meilleur. »

Martin O'Bomsawin, propriétaire d'Abenaki Aventure

Faits en bref

Le tourisme représente 102 milliards de dollars en activité économique sur une base annuelle, 1,8 million d'emplois et 2 % du PIB canadien.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans les investissements stratégiques effectués par DEC dans des projets qui permettront d'assurer la relance du tourisme et qui contribueront à l'économie de demain.

Les fonds ont été consentis en vertu du Fonds d'aide au tourisme, créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur touristique à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

