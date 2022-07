L'organisme pourra continuer de faire croître l'écosystème entrepreneurial de Sherbrooke grâce à l'aide de DEC.

SHERBROOKE, QC, le 22 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'entrepreneuriat collectif contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, ainsi qu'Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annoncent aujourd'hui une contribution non remboursable de 469 956 $ à Entreprendre Sherbrooke, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‒Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC. Cet appui de DEC permettra à l'organisme de développer un écosystème économique innovant, inclusif et vert.

Entreprendre Sherbrooke a pour mission de dynamiser les communautés économiques, de faire émerger de nouvelles entreprises d'économie sociale et de marché, d'accompagner les entreprises établies dans leurs défis, tout en faisant croître une culture entrepreneuriale forte dans la région. L'aide de DEC lui permettra de poursuivre son mandat en lui assurant un financement sur trois ans. L'organisme pourra ainsi réaliser des projets structurants, impliquant notamment la réalisation d'activités d'information, de mobilisation, de concertation, d'études et de plans, en plus d'accompagner les entreprises dans leur projet de prédémarrage, de démarrage ou de croissance.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« Ce qu'on annonce est non seulement une bonne nouvelle pour Entreprendre Sherbrooke mais aussi une excellente nouvelle pour la région! Aujourd'hui, on donne un grand coup de pouce à l'organisme pour qu'il puisse continuer à soutenir les entrepreneurs de Sherbrooke. Une relance innovante, inclusive et verte repose sur des PME fortes et en croissance et on continue d'être là pour contribuer à leur succès et à celui des organisations qui les soutiennent! »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Cet appui de notre gouvernement aidera à soutenir les entreprises de Sherbrooke pour qu'elles contribuent à garder la région forte et bien positionnée. Grâce à la contribution de DEC, Entreprendre Sherbrooke continuera à offrir un soutien personnalisé aux entrepreneurs et à dynamiser l'écosystème entrepreneurial de la région. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Les PME sont au cœur de l'innovation et soutenir leur croissance est une priorité du plan de relance économique de notre gouvernement. C'est pourquoi nous sommes fiers de contribuer au développement des activités d'Entreprendre Sherbrooke, afin que les entrepreneurs de la région puissent continuer de compter sur l'appui de ce joueur incontournable. Son apport à la vitalité économique de l'Estrie est majeur et c'est l'ensemble de notre économie qui bénéficiera du succès et des retombées de son projet. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« L'appui financier de DEC à Entreprendre Sherbrooke permettra de décupler significativement l'intervention municipale sherbrookoise en matière de soutien aux initiatives d'économie sociale. Nous pourrons ainsi assurer un développement socio-économique de plus en plus inclusif et soucieux des défis climatiques. »

Charles-Olivier Mercier, directeur général, Entreprendre Sherbrooke

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias: Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]