QUÉBEC, le 22 mars 2024 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), l'Administration régionale Kativik (ARK), le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, le ministre du Travail et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, et le député d'Ungava, M. Denis Lamothe, sont heureux d'annoncer la signature d'une entente visant l'amélioration de l'accessibilité des services de la SAAQ sur le territoire du Nunavik. Cette entente permet notamment d'affecter une ressource à la réalisation d'activités de prévention et de sensibilisation en matière de sécurité routière qui seront adaptées aux réalités régionales. Cette ressource offrira également un service d'évaluation des compétences de conduite pour la SAAQ lors des examens théoriques et pratiques, ce qui facilitera l'accès au permis de conduire.

En septembre 2022, la SAAQ a annoncé la création d'un nouveau partenariat avec l'Administration régionale Kativik (ARK) visant l'amélioration de l'accessibilité des services de la SAAQ sur le territoire du Nunavik. Un des engagements inhérents à ce partenariat consistait à traduire l'examen de conduite théorique en inuktitut pour favoriser la réussite de la clientèle du Nunavik. Le fait d'offrir un examen de conduite en langue autochtone constitue une première au Québec.

Ce nouveau partenariat reflète la volonté du gouvernement du Québec de proposer aux Premières Nations et aux Inuit une offre de services publics concertée et plus adaptée à leurs besoins.

Citations :

« Il est important de tenir compte des besoins spécifiques des communautés inuites. Nous sommes fiers de pouvoir leur offrir des services publics adaptés et dans leur langue, avec la collaboration de la Société de l'assurance automobile du Québec. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Je suis heureux que ce partenariat se concrétise avec la signature de cette entente. Voici un bel exemple qui démontre les actions qu'entreprend notre gouvernement pour faciliter la vie des citoyens. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Je suis ravie de cette entente qui permettra à notre population d'être adéquatement servie. Depuis plus d'un an, nous entretenons des liens étroits avec la SAAQ, qui est à l'écoute de nos besoins et de notre réalité régionale. »

Hilda Snowball, présidente de l'Administration régionale Kativik

« Nous sommes soucieux de pouvoir offrir nos services sur tout le territoire. C'était incontournable, pour nous, de trouver des solutions avec les acteurs locaux, au bénéfice des Nunavimmiuts et de la sécurité routière. »

Konrad Sioui, président du conseil d'administration de la SAAQ

