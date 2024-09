Entente entre la Première Nation des Innus de Nutashkuan et Hydro-Québec approuvée par le gouvernement du Québec

L'Entente Pakatan vise le développement de la main-d'œuvre locale

NUTASHKUAN, QC, le 13 sept. 2024 /CNW/ - L'Entente Pakatan, entérinée par le gouvernement du Québec, a été signée par le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, le chef du Conseil de la Première Nation des Innus de Nutashkuan, M. Réal Tettaut, le directeur général de la communauté, M. Jules Wapistan, et le président-directeur général d'Hydro-Québec, M. Michael Sabia.

Cette entente vise la mise en œuvre d'initiatives concrètes rejoignant les intérêts respectifs de la Première Nation des Innus de Nutashkuan et d'Hydro-Québec dans le cadre d'une collaboration respectueuse et constructive.

L'Entente Pakatan prévoit la création d'un comité chargé de trois grands mandats, soit :

la définition des réalités et des besoins de la main-d'œuvre locale;

l'analyse des initiatives les plus porteuses en matière de formation et d'emploi;

l'établissement de mesures visant à augmenter le nombre d'Innus et d'Innues de la Première Nation de Nutashkuan au sein du personnel d'Hydro-Québec ou d'entreprises de secteurs liés à ses activités.

Le comité Pakatan sera composé de deux personnes représentant la Première Nation des Innus de Nutashkuan et de deux représentants d'Hydro-Québec. Les initiatives établies par le comité seront financées par Hydro-Québec grâce au versement, sur une période de dix ans, d'une somme totale de 5 millions de dollars dans un fonds spécial qui sera administré par le Conseil des Innus de Nutashkuan.

Citations :

« En 2008, nous avons signé avec Hydro-Québec l'Entente Nanemessu-Nutashkuan dans le cadre de la construction du complexe hydroélectrique de La Romaine. Cette entente comprenait un fonds pour offrir de la formation, d'une durée de 13 ans et d'une valeur de 4,7 millions de dollars. Reconnaissant les résultats obtenus par la mise en œuvre des activités de formation et la demande toujours plus forte de la part des membres de la Nation ainsi que la présence croissante d'Hydro-Québec dans les communautés, nous saluons avec enthousiasme l'arrivée de ce programme de formation locale et régionale ciblé et adapté à nos réalités économiques. Il rendra plus vraie et plus réelle notre participation aux activités d'Hydro-Québec chez nous, en plus de nous aider dans le recrutement des Innus au sein de l'administration, des directions et des services du Conseil. »

Réal Tettaut, chef du Conseil de la Première Nation des Innus de Nutashkuan

« Pour notre gouvernement, il est primordial d'établir avec les communautés autochtones des partenariats de nation à nation qui visent à stimuler leur développement socioéconomique. Encore davantage dans le contexte de la transition énergétique, leur participation est essentielle. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« En signant cette entente avec le Conseil des Innus de Nutashkuan, nous avançons conjointement pour assurer le développement social et économique de la communauté. L'Entente Pakatan marque un jalon important vers l'atteinte de nos objectifs communs. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Cette entente s'est réalisée dans un esprit de confiance et de respect mutuels. Les sommes versées au fonds permettront au Conseil des Innus de Nutashkuan d'encourager le développement de la main-d'œuvre locale, pour le plus grand bien de la communauté. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Nous voulons encourager la réussite scolaire et la formation au sein des communautés autochtones, particulièrement dans les domaines liés à nos activités. Cet objectif est non seulement une priorité de notre plan d'action, mais aussi une orientation qui rejoint les valeurs véhiculées par Hydro-Québec. »

Michael Sabia, président-directeur général d'Hydro-Québec

Faits saillants :

En août 2021, la Première Nation des Innus de Nutashkuan et Hydro-Québec ont amorcé des discussions au sujet de l'emploi et de la formation, ainsi que des avenues de collaboration possibles en fonction de leurs intérêts et besoins respectifs.

En novembre 2023, Hydro-Québec a publié son Plan d'action 2035 , dont l'une des cinq priorités est une collaboration plus étroite avec les communautés autochtones, notamment par une participation accrue des Premières Nations et des Inuit aux activités d'Hydro-Québec.

