Stimuler la recherche et l'innovation en région - Plus de 3,3 M$ au Centre d'innovation du Cégep de Sept-Îles

SEPT-ÎLES, QC, le 16 déc. 2024 /CNW/ - La députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, est fière de confirmer un investissement de près de 2,3 millions de dollars du gouvernement du Québec pour appuyer le démarrage et les activités du Centre d'innovation du Cégep de Sept-Îles. À cette somme s'ajoute un montant de 1,08 million du gouvernement du Canada.

Le nouveau Centre d'innovation hébergera trois unités de recherche consacrées à la recherche et à la valorisation des innovations dans des secteurs clés pour l'économie de la Côte-Nord, soit le transport et la maintenance ferroviaires, la maintenance industrielle et l'intelligence énergétique.

Il aura comme mission de stimuler l'entrepreneuriat technologique et la valorisation des innovations. Ses équipements et ses laboratoires permettront notamment de consolider les projets de trois unités de recherche affiliées au Cégep de Sept-Îles, soit l'Institut technologique de maintenance industrielle, le Centre de recherche et d'innovation en intelligence énergétique et la Chaire de recherche industrielle en exploitation et maintenance ferroviaire.

Le Centre d'entrepreneuriat et de valorisation des innovations (CEVI) a été mandaté par le Cégep de Sept-Îles afin d'assurer la mise en œuvre et la coordination des activités du Centre d'innovation.

« Le Cégep de Sept-Îles est un acteur clé pour stimuler la recherche, l'innovation et l'entrepreneuriat sur la Côte-Nord. Je suis ravie de confirmer cet investissement de notre gouvernement et de soutenir ainsi les activités du Centre d'innovation. Ça permettra à de nombreuses entreprises nord-côtières de profiter du savoir-faire développé ici pour améliorer leur compétitivité dans des secteurs stratégiques de notre économie. »

Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Notre gouvernement est fier d'appuyer le développement d'un écosystème d'innovation et de transfert technologique dans la région de la Côte-Nord. Notre but : accompagner les entrepreneurs dans leur croissance et leur transition vers un avenir plus vert et numérique. Ces fonds accordés par DEC contribueront non seulement à garder nos collectivités actives dans notre économie, mais permettront également à nos PME de compétitionner dans leur secteur. Dans un monde en pleine évolution, nous investissons dans nos entreprises pour leur donner les moyens de réussir à leur plein potentiel. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

« Pour stimuler notre productivité et diminuer notre écart de richesse avec nos voisins, nous comptons notamment sur l'innovation dans des domaines clés. En appuyant des projets novateurs comme le démarrage du Centre d'innovation, on s'assure que nos régions participent au développement économique du Québec! »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« La recherche et l'innovation sont essentielles au développement du territoire nordique québécois. Les investissements d'aujourd'hui permettront d'approfondir et de développer les connaissances dans des technologies de pointe qui sont adaptées aux besoins stratégiques des entreprises locales. Je me réjouis de cette annonce, qui contribuera à la vitalité de la région et au développement de la richesse au Québec. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Quelle fierté et quel privilège d'officialiser le lancement de ce projet porteur, fruit de plusieurs années de travail et de collaboration avec le milieu! Créer un centre d'innovation au cœur d'un campus d'enseignement supérieur, c'est bâtir un écosystème où savoirs, recherche appliquée et entrepreneuriat convergent pour accélérer l'innovation et former une nouvelle génération de leaders ouverts sur le monde. »

David Beaudin, directeur général du Cégep de Sept-Îles

Le Cégep de Sept-Îles a pour mission d'offrir une formation collégiale de qualité et de soutenir activement la recherche appliquée et le développement régional. Il est notamment reconnu pour placer l'innovation au centre de ses activités.

Situé à Sept-Îles, le CEVI est un organisme à but non lucratif qui vise à favoriser l'innovation et l'entrepreneuriat. Il offre de l'accompagnement et des services adaptés aux entreprises innovantes qui souhaitent réaliser des projets à fort potentiel technologique, social, commercial ou économique.

Le gouvernement du Québec accorde, par l'entremise du Programme d'appui au fonctionnement d'organismes de développement économique du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, une contribution financière de 1 080 000 $ au Cégep de Sept-Îles pour le démarrage et le fonctionnement du Centre d'innovation. Une somme de 1 171 886 $ est aussi attribuée au Cégep par le biais de la Société du Plan Nord pour appuyer l'acquisition d'équipements et de mobilier destinés à ce nouveau centre.

Le gouvernement du Canada octroie une aide financière de 1 080 000 $ au CEVI en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation, administré par DEC, pour soutenir ses activités liées à la mise en œuvre des bancs d'essai au Centre d'innovation.

octroie une aide financière de 1 080 000 $ au CEVI en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation, administré par DEC, pour soutenir ses activités liées à la mise en œuvre des bancs d'essai au Centre d'innovation. DEC est l'acteur fédéral clé au Québec pour promouvoir le développement économique des régions et des PME. Grâce à ses douze bureaux régionaux, il accompagne les entreprises, les organismes et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

