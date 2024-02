Entente de principe à la résidence pour aîné-es Les Jardins de Renoir

LAVAL, QC, le 13 févr. 2024 /CNW/ - À quelques heures du déclenchement d'une grève générale illimitée, les travailleuses et les travailleurs de la résidence pour aîné-es (RPA) Les Jardins de Renoir ont accepté une entente de principe pour le renouvellement de leur convention collective.

Plusieurs des quelque 80 employé-es touchent des salaires qui dépassent à peine le seuil du salaire minimum. « Notre mobilisation a porté ses fruits, se réjouit la présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs des centres d'hébergement du Grand Montréal-CSN, Véronique Girouard. Notre nouvelle convention collective prévoit notamment une augmentation salariale de 2,75 $ l'heure sur deux ans, une bonification de toutes les primes ainsi que l'ajout d'une prime de 2 $ l'heure cumulative pour chaque personne du même titre d'emploi visé lorsque l'employeur ne parvient pas à remplacer une ou un salarié-e absent », précise-t-elle.

La nouvelle convention collective comporte aussi une bonification de la cotisation de l'employeur au régime d'épargne retraite équivalente à 3,5 % du salaire annuel de l'employé-e, une journée de congé personnel payé de plus de même qu'une hausse du nombre de semaines de vacances.

« Tout le mouvement CSN salue cette nouvelle entente qui permet d'améliorer les conditions de travail de ces salarié-es qui font un travail essentiel auprès des aîné-es », souligne la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Les pourparlers aux Jardins de Renoir s'inscrivaient dans la négociation coordonnée des centres d'hébergement privés (CHP), qui a déjà donné lieu à plus d'une trentaine d'ententes partout au Québec. D'ailleurs, la convention collective se terminera le 31 mars 2025 à temps pour une nouvelle ronde de négociation coordonnée des CHP.

À leur juste valeur

Il faut rappeler que Les Jardins de Renoir jouissent d'une situation financière enviable. En effet, le géant québécois de l'immobilier Cogir possède cette résidence en partenariat avec Welltower, une compagnie américaine cotée en Bourse dont la valeur totale des actions est évaluée à près de 50 milliards de dollars.

« Je tiens à saluer la mobilisation des travailleuses et des travailleurs qui ont bravé le froid pendant leurs dix jours de grève. Ils ont su aller plus loin pour le bien de toutes et de tous, précise la vice-présidente responsable des secteurs privés de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN, Lucie Longchamp. Plusieurs d'entre eux sont à l'aube de la retraite et ont fait preuve d'une grande détermination afin d'améliorer les salaires pour leurs collègues plus jeunes. Je leur lève mon chapeau », ajoute la dirigeante.

« Il faut en effet saluer la solidarité et la détermination déployées par ces travailleuses et ces travailleurs pour se faire respecter. Tout au long de leur négociation, ils ont pu compter sur l'appui indéfectible des quelque 100 000 membres du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN) et de toutes les composantes de la CSN », termine la présidente du CCMM-CSN, Dominique Daigneault.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs des centres d'hébergement du Grand Montréal-CSN, section Jardins Le Renoir, est affilié à la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN (FSSS-CSN) ainsi qu'au Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN). Pour sa part, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de près de 1600 syndicats, elle défend plus de 330 000 travailleuses et travailleurs.

SOURCE CSN

Renseignements: Julie Mercier, Service des communications de la CSN, 514 598-2238.