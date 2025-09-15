GATINEAU, QC, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Les agents et les agents de bord jouent un rôle essentiel pour assurer la sécurité des passagers et des membres d'équipage canadiens durant leurs déplacements; ils méritent d'être rémunérés pour le travail qu'ils accomplissent.

Le Code canadien du travail stipule clairement que les employés sous réglementation fédérale doivent recevoir un salaire égal ou supérieur au salaire minimum. Pourtant, le gouvernement du Canada a été informé d'allégations concernant du travail non rémunéré et des conditions de travail injustes dans le secteur aérien.

Le 18 août 2025, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a lancé une enquête sur le travail non rémunéré dans le secteur aérien. Aujourd'hui, nous annonçons la prochaine étape de cette enquête et faisons le point auprès de la population canadienne sur les mesures à venir.

Les étapes de l'enquête sont les suivantes :

Mobilisation des parties prenantes : Le gouvernement a contacté des parties prenantes ciblées du secteur aérien, notamment des employeurs et des employés, afin qu'elles participent à des consultations virtuelles en français et en anglais. Guide de discussion : Un guide de discussion a été transmis par le gouvernement aux parties prenantes ciblées pour appuyer les échanges lors des consultations virtuelles. Table ronde : Enquête sur le travail non rémunéré dans le secteur aérien : Le gouvernement tiendra des tables rondes virtuelles avec les parties prenantes ciblées les 23 et 24 septembre ainsi que les 2 et 3 octobre 2025, soit deux séances dans chaque langue officielle. Date limite pour soumettre des commentaires : Les participants sont également invités à transmettre leurs commentaires sur les questions contenues dans le guide de discussion. La date limite pour soumettre ces commentaires est le 17 octobre 2025. Rapport final : Le gouvernement publiera un rapport « Ce que nous avons entendu » dès que possible. Prochaines étapes : Le gouvernement déterminera les mesures à prendre en fonction du rapport final.

Les allégations de travail non rémunéré sont graves. C'est pourquoi nous avons lancé cette enquête et donnons la parole aux représentants des employeurs et des employés du secteur aérien. Le gouvernement continuera de protéger les travailleurs et de favoriser des milieux de travail équitables et productifs.

« Personne ne devrait travailler gratuitement dans ce pays. Les allégations de travail non rémunéré dans le secteur aérien sont profondément préoccupantes, et nous ferons toute la lumière sur cette situation. Nous remercions les syndicats et les représentants des employeurs qui participent à ce travail essentiel; ensemble, nous avançons vers un Canada plus juste. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

