OTTAWA, ON, le 14 nov. 2025 /CNW/ - « Aujourd'hui, les Canadiens et les Canadiennes se joignent aux citoyens du Commonwealth et du monde entier pour célébrer le 77e anniversaire de Sa Majesté le roi Charles III.

Depuis plus de cinq décennies, Sa Majesté entretient des liens étroits et durables avec le Canada. Il a visité notre pays à 20 reprises, la dernière fois en mai dernier pour prononcer le discours du Trône. C'était la première fois en près de 70 ans qu'un monarque régnant s'adressait à la population canadienne depuis le Parlement, réaffirmant ainsi les traditions, les liens et l'unité qui nous permettent d'aller de l'avant même en période d'incertitude.

La vie de Sa Majesté a été marquée par son dévouement au service des autres. Il s'est fait le champion de la lutte contre les changements climatiques et de la préservation de l'environnement ainsi que de la promotion de la santé et de l'éducation, et il travaille sans relâche depuis longtemps à bâtir un monde meilleur pour les générations futures. Ses actions nous rappellent que le leadership, à son meilleur, repose sur l'humilité, la curiosité et un sens profond de la responsabilité envers les autres.

Je suis avant tout reconnaissant à Sa Majesté d'avoir su préserver l'importante relation entre le Canada et la Couronne - une relation qui, au fil du temps, a évolué, tout comme le Canada, pour refléter la force, la diversité et la confiance de notre peuple.

Au nom du gouvernement du Canada, j'adresse mes vœux les plus chaleureux à Sa Majesté le Roi en ce jour spécial. Que l'année à venir lui apporte santé, bonheur et force dans l'exercice de ses fonctions. »

