OTTAWA, ON, le 4 juin 2024 /CNW/ - Solution essentielle à la lutte contre les changements climatiques, l'efficacité énergétique réduit les émissions et aide les Canadiens à économiser sur leurs factures d'énergie. Le gouvernement du Canada est ravi de soutenir les lauréats des Prix ENERGY STAR Canada dans notre marche commune vers un avenir sobre en carbone.

En décernant ces prix, le programme ENERGY STAR Canada reconnaît la contribution de participants exceptionnels qui font progresser l'efficacité énergétique dans tout le pays. Chaque année, cet événement récompense et salue des chefs de file de l'efficacité énergétique qui placent la barre haute dans le domaine.

Le sous-ministre de Ressources naturelles Canada, Michael Vandergrift, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, les lauréats des Prix ENERGY STAR Canada 2024. À cette occasion, il les a félicités pour leur rôle remarquable dans la promotion de produits, de maisons et de bâtiments plus écoénergétiques, qui permettent aux Canadiens de réduire leur consommation d'énergie et de combattre les changements climatiques.

Depuis 2001, ENERGY STAR Canada joue un rôle moteur dans la promotion de pratiques écoénergétiques à la grandeur du pays. Grâce à la certification et à la promotion de produits, de maisons et de bâtiments, les participants au programme ENERGY STAR permettent aux Canadiens de prendre des décisions éclairées qui leur font économiser de l'argent, qui réduisent les émissions et qui nous rapprochent d'un avenir carboneutre. En 2023, les produits certifiés ENERGY STAR ont permis d'économiser suffisamment d'énergie pour alimenter plus de 323 000 maisons pendant un an.

Les entreprises et organismes ci-dessous ont été reconnus comme des ambassadeurs de l'efficacité énergétique et comme des exemples à suivre, qui témoignent de l'importance de faire des choix énergétiques intelligents. Ils se sont imposés comme des chefs de file environnementaux en présentant des solutions novatrices et en provoquant des changements transformateurs grâce à leurs efforts pour promouvoir des produits, des maisons et des bâtiments plus écoénergétiques :

ENERGY STAR pour les produits

ENERGY STAR pour les maisons neuves

ENERGY STAR pour les bâtiments

Bâtiment de l'année - Hôpital : Hôpital régional de Saint John ( Saint John , Nouveau-Brunswick)

( , Nouveau-Brunswick) Bâtiment de l'année - Patinoire et piste de curling : Aréna Erin Mills ( Mississauga, Ontario )

( ) Bâtiment de l'année - École intermédiaire Bliss Carman, district scolaire anglophone Ouest ( Fredericton , Nouveau-Brunswick)

, Nouveau-Brunswick) Bâtiment de l'année - Centre d'expédition et bureau de poste : LCD PS A Scarborough ( Scarborough, Ontario )

) Bâtiment de l'année - Centre médical : Etobicoke Wellness Centre ( Etobicoke, Ontario )

) Bâtiment de l'année - Immeuble à logements multiples : 27, rue Platt's ( London, Ontario )

) Bâtiment de l'année - Bureau : 6985, promenade Financial ( Mississauga, Ontario )

) Bâtiment de l'année - Bureau : Commerce South Office Park - édifice B ( Edmonton, Alberta )

) Bâtiment de l'année - Bureau : Sun Life Waterloo King ( Waterloo, Ontario )

) Bâtiment de l'année - Résidence pour personnes âgées et établissement de soins pour bénéficiaires internes : Sunrise of Windsor ( Windsor, Ontario )

( ) Bâtiment de l'année - Entrepôt : 1121, chemin Thornton Sud ( Oshawa, Ontario )

« Je tiens à féliciter et remercier les lauréats des Prix ENERGY STAR Canada de cette année. C'est grâce au leadership novateur d'organisations comme celles-ci que nous sommes non seulement en mesure de continuer à réduire les coûts énergétiques et les émissions, mais aussi de progresser vers l'atteinte des objectifs climatiques et des ambitions économiques du Canada. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Quelques faits

Les lauréats ont le privilège d'être reconnus comme les meilleurs dans leur catégorie et de pouvoir utiliser un symbole ENERGY STAR spécial, qui leur est réservé.

spécial, qui leur est réservé. Depuis la création du programme en 2001, on estime que les produits certifiés ENERGY STAR ont permis d'économiser énormément d'énergie et d'éviter de produire 26 mégatonnes de gaz à effet de serre environ.

création du programme en 2001, on estime que les produits certifiés ENERGY ont permis d'économiser énormément d'énergie et d'éviter de produire 26 mégatonnes de gaz à effet de serre environ. Chaque année, ENERGY STAR Canada récompense des entreprises et des organismes pour leur contribution exceptionnelle à la protection de l'environnement et à l'économie d'énergie.

