L'entreprise montréalaise obtient une aide financière de 1,5 M$ de DEC.

MONTRÉAL, le 24 mai 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'innovation contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 1,5 M$ à RodeoFX inc. (Rodeo FX) pour son projet d'expansion totalisant 3,75 M$ qui lui permettra de se positionner à l'avant-scène de l'industrie.

Rodeo FX est une compagnie créative offrant des services haut de gamme d'effets visuels pour les films et les téléséries, de même que des services d'animation, d'audio, de publicité et expérientiels. Avec ses 900 employés à Montréal, Québec, Toronto et Los Angeles, elle est aujourd'hui le plus grand studio indépendant canadien. Depuis sa création en 2006, l'entreprise a reçu de nombreuses reconnaissances prestigieuses pour son travail, dont un Oscar et plusieurs Emmy Awards et Visual Effects Society Awards, en plus d'être reconnue à titre d'employeur de choix. Devant la croissance soutenue de ce secteur en pleine ébullition depuis les dix dernières années, Rodeo FX n'a eu d'autre choix que d'entreprendre un projet majeur d'investissement pour améliorer ses infrastructures technologiques afin de répondre à la demande grandissante. Elle pourra ainsi augmenter sa capacité de production et maintenir son niveau d'excellence en innovation.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes innovants qui sont source de fierté dans leur communauté. La vitalité économique du Québec repose notamment sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. L'innovation contribue de façon importante à la croissance en plus d'être un atout clé pour bâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Partout dans le monde, les gens sont éblouis en regardant les effets visuels révolutionnaires qui sont faits ici, au Québec. Grâce à nos artistes, Montréal est une vraie plaque tournante dans l'industrie de l'animation et des effets visuels. En appuyant les entreprises novatrices comme Rodeo FX, on les aide à continuer de rayonner partout dans le monde et de créer de la richesse, ici chez nous. »

L'honorable Pablo Rodriguez, député d'Honoré-Mercier, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Notre gouvernement a à cœur de bien outiller les entreprises afin qu'elles puissent croître et innover. En appuyant le projet de Rodeo FX, nous permettons à un fleuron québécois de repousser ses limites et de renforcer ainsi la position concurrentielle du Canada dans le secteur de l'animation et des effets visuels à travers le monde. Nul doute que le succès et les retombées de ce projet continueront de rejaillir sur l'ensemble du pays. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Nos différentes collaborations avec les plus grands studios internationaux nous demandent sans cesse de repousser les limites de la créativité et surtout un niveau de qualité toujours plus exigeant. C'est à travers des infrastructures et des technologies de pointe que nous sommes capables de remplir cette mission et de faire briller le savoir-faire québécois à travers le monde. C'est pourquoi ce soutien est crucial pour une compagnie comme la nôtre. »

Sébastien Moreau, président-directeur général, Rodeo FX

Faits en bref

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la Semaine du développement économique .





. Les nombreux investissements annoncés par les agences de développement régional (ADR) dans des projets qui contribuent à la vitalité des communautés démontrent l'importance du développement économique partout au pays.





Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.





Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

