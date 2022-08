En route vers la COP-15 - Montréal adhère à l'Accélérateur sur la nature urbaine du réseau C40 pour des villes plus vertes et résilientes et la protection de la biodiversité

MONTRÉAL, le 23 août 2022 /CNW Telbec/ - En tant que vice-présidente du C40 et ambassadrice mondiale ICLEI pour la biodiversité locale, la mairesse de Montréal a signé hier, lors de la séance du conseil municipal, l'Accélérateur sur la nature urbaine du réseau C40.

Valérie Plante a également accepté d'en être l'ambassadrice auprès des maires des autres villes. Par ce geste significatif, Montréal rejoint une trentaine de villes de partout dans le monde, engagées pour la nature et la résilience climatique.

« Lorsqu'une ville signe une des déclarations du C40, elle prend des mesures concrètes pour assurer les transformations nécessaires à un avenir meilleur. Montréal est une ville très engagée dans la protection de la biodiversité urbaine. Notre administration a déjà déployé de nombreuses actions en ce sens. En adhérant à l'Accélérateur, nous nous engageons à aller encore plus loin, avec de nouvelles cibles encore plus ambitieuses. D'ici 2030, nous visons donc deux objectifs: qu'au moins 30 % de la ville soit composée d'espaces verts ou perméables, et permettre à au moins 70 % de la population d'avoir accès à un espace vert ou bleu en 15 minutes à pied. Il s'agit donc d'un signal fort pour les autres villes, que nous inviterons à Montréal dans le cadre de la COP-15, en décembre, et au terme de laquelle sera adopté un nouveau cadre mondial de la biodiversité pour la prochaine décennie », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La préservation de la nature urbaine permet non seulement aux municipalités d'être plus résilientes face aux changements climatiques, elle a également un impact direct sur la qualité de vie des citoyennes et des citoyens, ainsi que sur leur santé mentale et physique. Aujourd'hui, Montréal se donne les moyens d'aller encore plus loin pour la population, avec un meilleur accès à la nature, davantage de parcs, d'arbres et de jardins en ville. Cela vient bonifier les engagements existants de notre administration, qui agit déjà en tant que leader en matière de protection de la biodiversité, notamment avec la création du Grand parc de l'Ouest, qui deviendra le plus grand parc urbain au Canada, ainsi que la plantation de 500 000 arbres d'ici 2030. La Ville travaille également à la création de nombreux autres parcs, dont le parc riverain de Lachine et le parc nature de l'éco-territoire de la falaise, ainsi qu'à la création de micro-forêts urbaines », a ajouté Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition écologique et de l'environnement au sein du comité exécutif.

« Montréal est une métropole avant-gardiste en matière de protection de la biodiversité et de développement de la nature urbaine. Le réseau du C40 est confiant que le leadership de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, saura renforcer les initiatives de l'Accélérateur de nature urbaine et inciter plus de villes à y adhérer, elles aussi. Cela permettra de favoriser des communautés en santé, une meilleure qualité de l'air et de mieux adapter nos villes aux risques croissants liés aux changements climatiques, tels que les inondations, les chaleurs extrêmes et les sécheresses », a souligné Laura Jay, directrice régionale du C40 pour l'Amérique du Nord.

En route vers la COP-15

Du 7 au 19 décembre 2022, le Canada accueillera la communauté internationale à Montréal lors de la 15e Conférence des parties (COP15). Cette rencontre rassemblera des gouvernements du monde entier autour des grands objectifs visant à protéger la nature et à mettre un terme à la perte de biodiversité dans le monde. Les participants définiront de nouveaux objectifs et élaboreront un plan d'action visant la conservation, la protection, la restauration et la gestion durable de la biodiversité et des écosystèmes pour la prochaine décennie.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal, 514 465-2591, [email protected] ; Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]