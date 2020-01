En mai 2020, le Canada entreprendra une mission commerciale des industries créatives en Europe

La mission a pour but de favoriser les débouchés commerciaux et de renforcer la collaboration entre les industries créatives du Canada et celles de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Suède

OTTAWA, le 27 janv. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à promouvoir les industries créatives canadiennes et à multiplier les débouchés commerciaux dans les marchés étrangers. Ce faisant, les industries créatives pourront créer plus d'emplois de qualité et accroître leur compétitivité.

Compte tenu de ces objectifs, notre gouvernement entreprendra une mission commerciale des industries créatives en Europe, qui se déroulera du 25 mai au 2 juin 2020.

Après les missions commerciales fructueuses menées en Chine en avril 2018 et en Amérique latine en février 2019, cette troisième mission sera axée sur l'Europe puisqu'il s'agit d'un marché d'une grande importance pour les industries créatives exportatrices du Canada. Mesure phare, la mission vise à imprimer un élan au rôle que jouera le Canada en octobre 2020 en qualité de pays invité d'honneur à la Foire du livre de Francfort. Les délégués qui représenteront les industries créatives se rendront à Berlin, à Amsterdam et à Stockholm. Ils s'emploieront à créer de nouveaux débouchés commerciaux dans les marchés établis et émergents.

La mission a pour objectif de stimuler les échanges entre les industries créatives canadiennes et européennes en facilitant le réseautage entre les entreprises, en donnant une plus grande visibilité aux entreprises canadiennes établies en Europe et en renforçant les réseaux et les partenariats existants.

Afin de constituer la délégation commerciale, Patrimoine canadien est à la recherche d'entreprises prometteuses dont les produits sont prêts à être exportés ainsi que des organismes de divers secteurs de la création, comme l'audiovisuel, la musique, les arts de la scène, l'édition et les médias numériques. Les délégués pourront établir un réseau d'acheteurs, de collaborateurs et de ressources et mieux comprendre le monde des affaires, ainsi que les possibilités et les défis qu'ils offrent.

La mesure s'inscrit dans la Stratégie d'exportation créative, un investissement de 125 millions de dollars sur 5 ans. Elle sert notamment à promouvoir les industries créatives canadiennes en favorisant la découverte et la distribution de leur contenu créatif à l'étranger. Cette mesure contribue également à la création d'outils et de mécanismes qui aideront les entreprises et les organismes canadiens œuvrant dans le secteur de la création à tirer pleinement parti de leur potentiel d'exportation.

Les entreprises et organismes qui désirent faire partie de la délégation commerciale peuvent consulter notre page Web et envoyer le formulaire dûment rempli à [email protected] au plus tard le 5 février 2020.

« Le monde ne demande qu'à découvrir les artistes et artisans canadiens. L'Europe est la deuxième économie mondiale, et cette mission offre aux industries créatives canadiennes une occasion en or d'explorer de nouveaux débouchés commerciaux et de renforcer les relations actuelles. En élargissant leurs activités à de nouveaux auditoires à l'étranger, les créateurs et les entrepreneurs du milieu culturel pourront créer davantage d'emplois de qualité. »

− L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Les entreprises créatives du Canada, dont beaucoup sont des petites entreprises, sont des conteurs d'histoires de renommée internationale au pays et à l'étranger. Notre gouvernement les aide à conquérir de nouveaux marchés. Cette mission commerciale s'appuie aussi sur l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne pour favoriser les occasions d'affaires à l'étranger, créer plus d'emplois et accroître l'avantage concurrentiel du Canada. »

− L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

En 2017, le secteur des arts et de la culture procurait de l'emploi à plus de 660 000 Canadiens, sans compter les nombreux emplois indirects connexes. Ce secteur apportait une contribution de 2,7 p. 100 au produit intérieur brut du pays.

En 2017, l'exportation des biens culturels canadiens se chiffrait à 15,7 milliards de dollars, soit 2,4 p. 100 de toutes les exportations du Canada.

Première économie d'Europe, l'Allemagne est le deuxième marché d'exportation du Canada au sein de l'Union européenne (UE). En 2017, l'Allemagne, en tant que membre de l'UE, était le deuxième marché d'exportation de biens culturels du Canada tandis qu'elle occupait le quatrième rang de cette catégorie, tous pays confondus. Un accord culturel a été conclu entre le Canada et l'Allemagne en 1975. Depuis, bon nombre d'artistes canadiens se sont taillé une place dans la vie culturelle de ce pays européen, tandis que de nombreux artistes allemands font maintenant carrière au Canada.

Les Pays-Bas sont le quatrième partenaire commercial en importance du Canada au sein de l'UE. En 2017, les Pays-Bas étaient le quatrième marché d'exportation de biens culturels du Canada au sein de l'UE, l'exportation de biens culturels canadiens s'élevant à 95,1 millions de dollars. Les Pays-Bas sont la deuxième source d'investissements étrangers dans l'économie du Canada, derrière les États-Unis. Les échanges bilatéraux de marchandises ont atteint 9,2 milliards de dollars en 2018, soit 4,7 milliards de dollars en exportations de marchandises canadiennes et 4,5 milliards de dollars en importations. En 2018, le Canada a exporté aux Pays-Bas des services dont la valeur est établie à 1,4 milliard de dollars.

En 2017, la Suède était le huitième marché d'exportation de biens culturels du Canada au sein de l'UE, l'exportation de biens culturels canadiens s'élevant à 32,8 millions de dollars. Les exportations de marchandises canadiennes vers la Suède n'ont cessé de croître; elles ont atteint 580 millions de dollars en 2018. Les importations de marchandises au Canada en provenance de la Suède sont évaluées à plus de 2,37 milliards de dollars en 2018. La Suède constitue également une porte d'entrée potentielle vers les autres pays nordiques.

