GATINEAU, QC, le 29 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Un emploi d'été joue un rôle important dans la carrière d'une jeune personne. Il lui permet de gagner de l'argent pour le reste de l'année et d'acquérir les compétences dont elle a besoin pour poursuivre la carrière de son choix. Le bassin de talents compétents, dynamiques et diversifiés auquel les employeurs ont accès est également plus vaste l'été. Le programme Emplois d'été Canada (EEC) crée des occasions pour tous en jumelant les emplois et les talents, ce qui est essentiel au maintien d'une économie forte.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, a annoncé le début de la période pendant laquelle les employeurs peuvent présenter des demandes dans le cadre du programme EEC 2023. Les organismes sans but lucratif, les employeurs du secteur public et ceux du secteur privé qui comptent au maximum 50 employés à temps plein ont jusqu'au 12 janvier 2023 pour présenter une demande de financement afin d'embaucher de jeunes Canadiens l'été prochain. Des emplois à temps plein seront offerts à compter d'avril 2023.

Chaque année, des priorités nationales sont établies afin de donner la priorité aux occasions d'emploi destinées aux jeunes qui ont de la difficulté à décrocher un premier emploi de même qu'aux emplois au sein des petites entreprises et du secteur sans but lucratif. Cette année, les priorités sont les suivantes :

les jeunes en situation de handicap;

les jeunes de la communauté noire et d'autres groupes racisés;

les jeunes Autochtones;

les petites entreprises et les organismes sans but lucratif qui déclarent avoir des leaders provenant de groupes sous-représentés sur le marché du travail;

les petites entreprises et les organismes sans but lucratif du secteur de l'environnement.

Les employeurs qui souhaitent présenter une demande de financement auprès d'EEC 2023 peuvent le faire par voie électronique au moyen du formulaire à remplir en ligne ou des Services en ligne de subventions et contributions. Le formulaire à remplir en ligne est la façon la plus simple pour les employeurs de présenter leur demande par voie électronique, tandis que les Services en ligne de subventions et contributions exigent que l'utilisateur crée un compte avant de pouvoir présenter une demande dans le cadre d'EEC.

EEC fait partie de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, qui aide les jeunes, surtout ceux qui se heurtent à des obstacles, à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour réussir leur transition vers le marché du travail. Dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, qui est mise en œuvre par 12 ministères et organismes fédéraux, les jeunes peuvent avoir accès à de la formation, participer à des stages et acquérir de l'expérience de travail dans des secteurs émergents importants, comme l'économie numérique, les emplois verts, les sciences et la technologie de l'environnement ainsi que les ressources naturelles.

Citation

« Il est de notre responsabilité d'offrir aux jeunes des perspectives d'emploi et la possibilité d'acquérir des compétences, et d'aider les employeurs à avoir accès à un bassin de jeunes employés talentueux qui sont aussi dynamiques, intelligents et animés d'une volonté d'apporter leur contribution. Le programme Emplois d'été Canada permet d'atteindre cet objectif. Il établit des liens entre les employeurs et l'une des ressources les plus précieuses de notre pays, les jeunes. Il aide aussi ces derniers à acquérir des compétences et de l'expérience de travail utiles, ce qui les aidera à réussir tout au long de leur vie sur le marché du travail. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien

Les faits en bref

En mars 2022, le taux de chômage était de 19,0 % pour les jeunes Noirs (15 à 24 ans) et de 12,5 % pour les jeunes faisant partie d'une minorité visible, alors qu'il atteignait 9,8 % dans l'ensemble pour les jeunes non racisés.

Dans l' Énoncé économique de l'automne de 2022 , le gouvernement a proposé d'investir 802,1 millions de dollars sur trois ans à compter de 2022-2023 dans la Stratégie emploi et compétences jeunesse. Voici quelques-uns des investissements proposés :

, le gouvernement a proposé d'investir 802,1 millions de dollars sur trois ans à compter de 2022-2023 dans la Stratégie emploi et compétences jeunesse. Voici quelques-uns des investissements proposés : 301,4 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2023-2024, dans le cadre du programme de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, afin de fournir des mesures de soutien complètes et des stages pratiques aux jeunes aux prises avec des obstacles à l'emploi;



400,5 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2023-2024, à Emplois d'été Canada pour appuyer des stages d'été annuels;

pour appuyer des stages d'été annuels;

100,2 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2022-2023, afin de continuer à appuyer les stages pratiques pour les jeunes des Premières Nations dans le cadre du projet pilote d'aide au revenu de la Stratégie d'emploi pour les jeunes des Premières Nations.

Une fois de plus cette année, les employeurs du secteur sans but lucratif peuvent recevoir une contribution pouvant aller jusqu'à 100 % du salaire horaire minimum adulte en vigueur dans la province ou le territoire et incluant toutes les charges sociales obligatoires liées à l'emploi, comme l'assurance emploi, le Régime de pensions du Canada et la sécurité de la vieillesse. Les employeurs des secteurs public et privé pourront recevoir jusqu'à concurrence de 50 % du salaire horaire minimum provincial ou territorial en financement. Les employeurs peuvent également être admissibles à des fonds supplémentaires pour adapter leur milieu de travail pour des jeunes en situation de handicap.

et la sécurité de la vieillesse. Les employeurs des secteurs public et privé pourront recevoir jusqu'à concurrence de 50 % du salaire horaire minimum provincial ou territorial en financement. Les employeurs peuvent également être admissibles à des fonds supplémentaires pour adapter leur milieu de travail pour des jeunes en situation de handicap. Le placement pour les emplois à temps plein se fera à l'été (minimum de 30 heures et maximum de 40 heures par semaine). Toutes les perspectives d'emploi d'EEC doivent durer de 6 à 16 semaines (la moyenne est de huit semaines).

Emplois d'été Canada 2023

Document d'information

Survol

Emplois d'été Canada (EEC) fait partie de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, qui s'inscrit dans l'engagement du gouvernement fédéral à aider les jeunes - surtout ceux confrontés à des obstacles à l'emploi - à obtenir les renseignements et à acquérir les compétences et l'expérience de travail nécessaires pour réussir la transition vers le marché du travail.

EEC est géré par Emploi et Développement social Canada. EEC offre des contributions salariales aux employeurs d'organisations du secteur privé comptant 50 employés à temps plein ou moins, aux employeurs d'organismes sans but lucratif et du secteur public afin de créer des expériences de travail d'été de qualité pour les jeunes de 15 à 30 ans. EEC leur offre des possibilités de développer et de perfectionner leurs compétences, tout en répondant aux priorités nationales et locales et en améliorant l'accès au marché du travail pour les jeunes, y compris ceux qui se heurtent à des obstacles à l'emploi.

La période de demande des employeurs pour Emplois d'été Canada (EEC) 2023 est en cours et se terminera à 11 h 59 (HNP) le 12 janvier 2023. Cette année, les employeurs des secteurs public et privé pourront recevoir jusqu'à concurrence de 50 % du salaire horaire minimum provincial ou territorial en financement. Comme par les années passées, les employeurs du secteur sans but lucratif recevront jusqu'à 100 % du salaire horaire minimum provincial ou territorial pour chaque employé.

Pour aider les jeunes en situation de handicap à obtenir un emploi et encourager les employeurs à les embaucher dans le cadre de ce programme, ceux-ci pourraient être admissibles à un financement additionnel visant à répondre aux besoins de ces jeunes dans le milieu de travail. Ces fonds supplémentaires peuvent être utilisés pour acquérir des outils personnels et prendre les mesures d'adaptation dont l'employé a besoin pour accomplir ses tâches.

Les priorités nationales de cette année ont été établies afin de donner la priorité aux occasions d'emploi destinées aux jeunes qui ont de la difficulté à décrocher un premier emploi de même qu'aux emplois au sein des petites entreprises et du secteur sans but lucratif, notamment :

les jeunes en situation de handicap;

les jeunes de la communauté noire et d'autres groupes racisés;

les jeunes Autochtones;

les petites entreprises et les organismes sans but lucratif qui déclarent avoir des leaders provenant de groupes sous-représentés sur le marché du travail;

les petites entreprises et les organismes sans but lucratif du secteur de l'environnement.

Admissibilité

Employeurs

Les employeurs canadiens admissibles proviennent des secteurs sans but lucratif, public et privé. Les employeurs du secteur privé doivent compter au plus 50 employés à temps plein au Canada pour être admissibles (les employés à temps plein travaillent 30 heures ou plus par semaine).

Les employeurs canadiens non admissibles sont les parlementaires de la Chambre des communes et du Sénat, les ministères et organismes fédéraux et provinciaux ainsi que les organismes se livrant à des activités politiques partisanes.

Projets et activités professionnelles

Les projets et les activités professionnelles ne sont pas admissibles s'ils :

impliquent des activités menées à l'extérieur du Canada ;

; impliquent des activités qui contribuent à la prestation d'un service personnel à l'employeur;

impliquent des activités politiques partisanes;

impliquent des activités de financement visant à récupérer le coût des salaires des jeunes participants;

limitent l'accès aux programmes, aux services ou à l'emploi ou sont autrement discriminatoires, à l'encontre des lois en vigueur, en fonction de motifs interdits, y compris le sexe, les caractéristiques génétiques, la religion, la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, l'incapacité mentale ou physique, l'orientation sexuelle, ou l'identité ou l'expression de genre;

encouragent l'intolérance, la discrimination ou les préjugés;

visent activement à entraver ou à restreindre l'accès des femmes aux services de santé sexuelle et reproductive.

Comment présenter une demande

Les employeurs peuvent présenter leurs demandes par voie électronique en utilisant le formulaire à remplir en ligne ou en s'inscrivant au portail sécurisé des Services en ligne de subventions et contributions. L'inscription au portail est un processus ponctuel qui permet aux employeurs de présenter une demande et d'en faire le suivi, de signer des ententes et de faire des demandes de financement auprès d'EEC et d'autres programmes de financement offerts par Emploi et Développement social Canada.

La sécurité des jeunes est primordiale pour EEC. Pour pouvoir bénéficier d'un financement, les employeurs doivent pouvoir leur offrir un placement professionnel dans un environnement de travail sécuritaire et inclusif. Dans le contexte actuel de la COVID‑19, il incombe aux employeurs de se tenir informés des orientations provinciales sur les services essentiels et des renseignements relatifs à la santé publique à l'échelle municipale, provinciale et fédérale.

Afin d'aider les employeurs, le guide du demandeur EEC 2023, disponible en ligne , fournit des instructions sur la façon de remplir un formulaire de demande, ainsi que les critères d'admissibilité et d'évaluation.

Au printemps 2023, Service Canada affichera automatiquement toutes les offres d'emploi financées par EEC sur le site Web du Guichet-Emplois et sur l'application mobile connexe. Cela aidera les employeurs à pourvoir les postes avec des jeunes qualifiés qui cherchent du travail dans leur collectivité. Le Guichet-Emplois est la principale source d'information des jeunes sur la disponibilité des postes financés par EEC.

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Johise Namwira, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 873-353-0985; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]