GATINEAU, QC, le 16 déc. 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a eu de profondes répercussions sur les jeunes chercheurs d'emploi, et les jeunes marginalisés en ressentent encore les effets. Les employeurs canadiens ont également plus de mal que jamais à embaucher le personnel nécessaire pour se relever de la crise économique causée par la COVID-19. C'est pourquoi le gouvernement agit pour s'assurer que les employeurs et les jeunes Canadiens disposent du soutien dont ils ont besoin pour réussir, ce qui est crucial pour assurer la relance économique.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, a annoncé le début de la période pendant laquelle les employeurs peuvent présenter des demandes dans le cadre du programme Emplois d'été Canada (EEC) 2022. EEC est un programme de longue date du gouvernement du Canada visant à aider les jeunes de 15 à 30 ans à obtenir leur première expérience de travail estivale. EEC permet aux jeunes de perfectionner leurs compétences dans les secteurs sans but lucratif et public, ainsi qu'auprès de petites entreprises, et favorise la prestation de services communautaires essentiels.

Cette année, EEC 2022 vise la création d'au plus 100 000 emplois d'été à temps plein pour les jeunes. Ceci représente une augmentation de 40 % par rapport aux cibles d'avant la pandémie. Les organismes sans but lucratif, les employeurs du secteur public et ceux du secteur privé qui comptent au maximum 50 employés à temps plein ont jusqu'au 25 janvier 2022 pour présenter une demande de financement afin d'embaucher de jeunes Canadiens l'été prochain. Le placement pour les emplois à temps plein se fera pendant l'été 2022.

Chaque année, Emploi et Développement social Canada établit des priorités nationales pour EEC en fonction des communautés diversifiées du Canada et de l'évolution de leurs besoins. Cette année, les priorités nationales donneront aux jeunes qui font face à des obstacles des occasions équitables de trouver un emploi valorisant l'été prochain. Elles appuieront les employeurs qui envisagent d'embaucher des jeunes n'ayant pas terminé leurs études secondaires ou n'étant pas inscrits à un programme d'éducation ou de formation, ainsi que de jeunes Noirs, Autochtones et racialisés et en situation de handicap. Les petites entreprises et les organismes sans but lucratif qui déclarent être dirigés par des groupes sous-représentées sur le marché du travail bénéficieront également d'un soutien.

Les employeurs qui souhaitent présenter une demande de financement auprès d'EEC 2022 peuvent le faire par voie électronique au moyen du formulaire à remplir en ligne ou des Services en ligne de subventions et contributions. Le formulaire électronique est le moyen le plus rapide pour les employeurs de présenter une demande en ligne sans avoir à créer un compte.

« Le programme Emplois d'été Canada a fait ses preuves en ce qui concerne le fait d'offrir des possibilités aux jeunes de tout le pays. Je suis enchantée d'annoncer le début de la période de demande des employeurs pour 2022. Si nous voulons un marché du travail plus résilient et inclusif, nous devons donner aux jeunes Canadiens les compétences dont ils ont besoin pour réussir et les aider à surmonter les obstacles systémiques. J'ai bien hâte de voir ces possibilités se concrétiser, et j'invite tous les employeurs à recourir à cet ambitieux programme. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien

EEC fait partie de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, qui aide les jeunes, surtout ceux qui sont confrontés à des obstacles, à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour réussir leur transition vers le marché du travail.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada consacre davantage de fonds dans le programme Emplois d'été Canada , plus que doublant le nombre d'emplois créés annuellement, qui est passé de 35 000 à plus de 79 000. En 2020, le gouvernement du Canada a versé 320,45 millions de dollars dans EEC, ajoutant 62 millions de dollars supplémentaires et portant à 80 000 le nombre d'emplois pour les jeunes.

consacre davantage de fonds dans le programme Emplois d'été , plus que doublant le nombre d'emplois créés annuellement, qui est passé de 35 000 à plus de 79 000. En 2020, le gouvernement du a versé 320,45 millions de dollars dans EEC, ajoutant 62 millions de dollars supplémentaires et portant à 80 000 le nombre d'emplois pour les jeunes. Les jeunes ont été durement touchés par les pertes d'emplois causées par la pandémie, et leur taux de chômage a considérablement augmenté pour atteindre un sommet inégalé de 31,4 % en mai 2020. En novembre 2021, les taux d'emploi (56,1 %) et de chômage (9,7 %) des jeunes sont revenus à ce qu'ils étaient avant la pandémie. Les jeunes sous-représentés, qui depuis longtemps se heurtent à des difficultés sur le marché du travail, n'ont cessé de peiner à trouver un emploi.

les jeunes de minorités visibles affichaient un taux de chômage de 12,9 %;



les jeunes Autochtones vivant hors des réserves affichaient un taux de chômage de 15,5 %;



les jeunes immigrants affichaient un taux de chômage de 10,0 %.

Cette année, les organismes sans but lucratif se feront rembourser jusqu'à concurrence de 100 % du salaire minimum provincial ou territorial. Pour les employeurs des secteurs public et privé, ce remboursement pourra atteindre 50 % du salaire minimum provincial ou territorial.

Le placement pour les emplois à temps plein se fera à l'été (minimum de 30 heures et maximum de 40 heures par semaine). Toutes les perspectives d'emploi d'EEC doivent durer de 6 à 16 semaines (la moyenne est de huit semaines).

