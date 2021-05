L'organisme de Lévis poursuivra ainsi l'accompagnement des manufacturiers dans leur développement technologique et leur transition vers l'industrie 4.0

La région de Chaudière-Appalaches compte plusieurs entreprises et organismes dynamiques dont les idées novatrices contribuent à créer un tissu économique local fort. Certaines organisations sont parvenues à s'adapter à la pandémie et à prospérer, alors que d'autres ont dû réduire leurs activités. Aujourd'hui, alors que nous planifions la relance économique, elles ont besoin plus que jamais d'appui pour assurer la vitalité de leur collectivité. Le gouvernement du Canada s'est engagé à les soutenir dans la poursuite de leurs activités et à favoriser leur croissance et leur réussite.

Dans cette optique, Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec), a annoncé aujourd'hui un appui financier de 368 860 $ au Centre de robotique et de vision industrielles inc., le CRVI. Cet organisme est un centre collégial de transfert technologique (CCTT) situé au cégep de Lévis et qui a pour mission d'accroître la compétitivité des entreprises par l'utilisation de l'intelligence artificielle appliquée à la robotique et à la vision. Le CRVI est donc un acteur important au Québec dans l'implantation des technologies de pointe qui permettent une transition vers l'industrie 4.0. Cette contribution non remboursable servira à l'acquisition de logiciels et d'équipements tels des caméras spécialisées et quatre robots industriels dont deux collaboratifs, une technologie de plus en plus présente dans les PME.

La croissance du secteur manufacturier est essentielle pour l'économie québécoise. C'est pourquoi le gouvernement du Canada appuie un organisme comme le CRVI qui aide les entreprises manufacturières à stimuler l'innovation en favorisant l'acquisition de technologies numériques par de l'aide technique, de la recherche appliquée et de la formation.

« L'innovation est un véritable moteur économique qui génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. L'appui au CRVI va dans ce sens; l'aide technique offerte aux entreprises manufacturières permettra la création et la commercialisation de produits novateurs. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

« En aidant les entreprises à devenir plus innovantes, nous les aidons aussi à améliorer le quotidien des citoyens du Canada et d'ailleurs qui doivent plus que jamais composer avec les tendances mondiales marquées par la rupture et le changement. En ces temps de crise, nous sommes là pour aider les PME canadiennes et les travailleurs à s'adapter au contexte changeant. En appuyant le Centre de robotique et de vision industrielles, notre gouvernement soutient les entreprises qui misent sur l'innovation, une des clés d'une relance économique forte et durable. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Grâce à ces investissements, le CRVI continue de s'affirmer comme un acteur de premier plan en intelligence artificielle appliquée à la robotique et à la vision industrielle en faisant rayonner l'expertise lévisienne au Québec ainsi qu'au Canada. Ces acquisitions permettront à la PME d'avoir accès à ces technologies de pointe, dans le cadre de ses projets d'innovation et de numérisation de ses procédés, contribuant ainsi à l'amélioration de sa compétitivité dans ses marchés respectifs. »

Yves Dessureault, directeur général, Centre de robotique et de vision Industrielles

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Le succès de la relance économique sera notamment tributaire de la vaccination du plus grand nombre de Canadiens possible. Pour en savoir davantage : Vaccins contre la COVID-19

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

