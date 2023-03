Électrification des transports - Québec contribue à la croissance de FLO à hauteur de 6 M$

MONTRÉAL, le 13 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec attribue, dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030, une subvention de 6 millions de dollars à FLO, précédemment connue sous le nom d'AddÉnergie. L'aide financière appuiera le développement, au coût de 23,8 millions de dollars, d'une nouvelle génération de bornes de recharge rapide de grande puissance et d'une nouvelle plateforme de bornes de recharge de niveau 2 pour véhicules électriques.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en ont fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie du président et chef de la direction de FLO, M. Louis Tremblay.

D'une part, la nouvelle génération de bornes de recharge rapide de grande puissance (de 120 kW à 320 kW) permettra à FLO de répondre à la demande croissante des marchés canadien et américain. D'autre part, la nouvelle plateforme, adaptable à différents niveaux de puissance (allant jusqu'à 19 kW), servira de base pour la fabrication de la prochaine génération de bornes de niveau 2, destinée à la recharge publique, commerciale et résidentielle.

Par ce projet, qui créera 25 emplois, l'entreprise renouvellera son offre de produits et optimisera la conception de ses bornes de recharge en vue d'une fabrication en série plus efficace. Elle souhaite ainsi se positionner encore plus avantageusement en Amérique du Nord au sein de ce secteur et de celui des services associés.

« Notre gouvernement s'est engagé à mener la transition énergétique et à développer les secteurs stratégiques du Québec. Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on vient faire en soutenant une entreprise québécoise en pleine croissance qui produit des bornes de recharge électrique performantes, fiables et appréciées. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Notre appui à FLO s'inscrit dans le Plan pour une économie verte 2030, en ce qui a trait au développement de produits innovants dans l'industrie des véhicules électriques. Il rejoint ainsi la volonté de notre gouvernement d'électrifier les transports pour réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre dans ce secteur et d'encourager la production de bornes de recharge au Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Nous nous réjouissons de cet appui du gouvernement du Québec, qui témoigne de l'expertise de FLO ainsi que du rôle important que notre entreprise joue dans la décarbonation des transports. L'annonce d'aujourd'hui nous permettra d'accélérer le développement de nouvelles solutions de recharge fiables et de faire rayonner le génie québécois partout en Amérique du Nord. »

Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO

Fondée en 2009, FLO est un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques ( VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes pour VE, incluant la conception et la fabrication de bornes de recharge.

premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes pour VE, incluant la conception et la fabrication de bornes de recharge. Le Plan pour une économie verte 2030 est la première politique-cadre d'électrification et de lutte contre les changements climatiques du Québec. Il jette les bases d'une économie sobre en carbone, résiliente face aux changements climatiques et plus prospère à l'horizon 2030.

Le projet de FLO répond à la mesure 2.1.1 du Plan pour une économie verte 2030, laquelle vise à stimuler le développement des filières stratégiques pour la transition au Québec.

